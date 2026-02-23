Чому держава платить гендиректору «Укрпошти» майже мільйон гривень, і чи виграли від цього українці?



















Коли у квітні 2016 року Кабінет Міністрів України призначив Ігоря Смілянського генеральним директором державного акціонерного товариства "Укрпошта", підприємство перебувало в критичному стані. Державна пошта накопичувала збитки роками, мережа відділень застаріла, а конкуренти стрімко відвойовували ринок доставки посилок. Сьогодні, майже десять років потому, "Укрпошта" демонструє стабільне зростання доходів навіть під час повномасштабної війни, працює без жодної копійки державної підтримки, платить мільярди гривень податків і забезпечує доставку в найвіддаленіші куточки країни.

Стан "Укрпошти" до приходу Ігоря Смілянського

До 2016 року державне акціонерне товариство "Укрпошта" було типовим прикладом неефективної радянської моделі: величезний штат, низька продуктивність і залежність від традиційних послуг, таких як доставка листів і пенсій. За даними офіційної фінансової звітності, у 2015 році валовий прибуток становив 282 мільйони 828 тисяч гривень, а чистий прибуток — лише 40 мільйонів 826 тисяч гривень. Це був один із найкращих показників за попередні 15 років, але абсолютно недостатній для підприємства з десятками тисяч працівників і тисячами відділень по всій країні.

Чистий дохід компанії на момент приходу Смілянського сягав приблизно 4,6 мільярда гривень. Обсяг пересилання посилок у 2016 році, за перші місяці роботи нового керівника, становив лише 18 мільйонів одиниць — це була низька база, з якої почалося зростання. Компанія мала понад 76 тисяч працівників, а середня заробітна плата виробничого персоналу (листонош, операторів, водіїв і сортувальників) ледь перевищувала 2 тисячі 200 гривень на місяць і була найнижчою в країні. Підприємство регулярно потребувало державної підтримки, а ефективність сортування та доставки залишалася на радянському рівні. Конкуренти, такі як приватні логістичні оператори, швидко нарощували частку ринку, особливо в сегменті посилок.

Призначення Ігоря Смілянського та рівень його винагороди

Контракт зі Смілянським став революційним для державного сектору. Уже в липні 2016 року фіксована частина його заробітної плати становила 333 тисячі 400 гривень на місяць. Це було вдвічі менше, ніж він отримував на попередній роботі в міжнародному консалтингу, але для державного підприємства така сума сприймалася як шок. Смілянський неодноразово підкреслював, що прийшов не заради грошей, а щоб реформувати компанію.

Станом на 2024–2026 роки місячна заробітна плата генерального директора становить 970 тисяч гривень до оподаткування (приблизно 15 тисяч євро). За весь 2024 рік він отримав 11 мільйонів 723 тисячі 286 гривень брутто, включаючи 15% доплату за роботу з державною таємницею. Після сплати податків в Україні та США (де Смілянський є податковим резидентом) на руки залишається близько 577 тисяч гривень на місяць. У інтерв’ю Яніні Соколовій він прямо відповів на питання, чи не соромно йому за таку високу за українськими мірками, зарплату: "Ні. Це 15 тисяч євро. Я до "Укрпошти" мав 50 тисяч доларів на місяць. І щось мені підказує, що після "Укрпошти" я буду мати, мабуть, більше". За словами Смілянського, він працює тут не через гроші, а щоб довести реформи до кінця, і контракт продовжено до завершення воєнного стану плюс 90 днів.

Фінансова динаміка "Укрпошти" за роки керівництва Ігоря Смілянського

За 10 років підприємство пройшло шлях від збиткової структури до сучасного логістичного оператора з позитивною операційною динамікою. Нижче наведено ключові показники за даними офіційної фінансової звітності та звітів компанії:

Рік Чистий дохід, млрд грн Валовий прибуток, млн грн Чистий результат, млн грн Обсяг посилок, млн од. 2015 ≈4,6 282,8 +40,8 ≈16–18 (оцінка) 2020 9,2 1 407,9 +164,9 44,6 2023 11,9 924,6 –796,4 50,4 2024 12,9 1 438,5 –413,2 48,8 2025 ≈13–15 (за 9 міс. ≈9,5–10 млрд) Не оприлюднено (605,2 за перше півріччя) Не оприлюднено( — 1420 за перше півріччя) прогноз плану на 2025 рік — до 66

У 2024 році дохід зріс на 12,1% (на 1,3 мільярда гривень) порівняно з 2023 роком — це вже другий рік поспіль зростання на рівні 12%. Показник прибутку до сплати податків, відсотків і амортизації сягнув 659,3 мільйона гривень проти мінусових значень у попередні роки війни. Чистий збиток скоротився майже вдвічі — з 796,4 мільйона до 413,2 мільйона гривень. Обсяг внутрішніх посилок у 2023 році становив 50,4 мільйона одиниць (зростання на 34% до попереднього року), а доходи від міжнародних операцій зросли на 45%, від прискореної доставки EMS — на 26,6%, від дрібних пакетів експорту — на 25,5%.

У 2025 році "Укрпошта" зберегла стабільне операційне зростання: чистий дохід за рік оцінюється в діапазоні 13–15 млрд грн (за перше півріччя — 6,5 млрд грн, за 9 місяців — близько 9,5–10 млрд грн), валовий прибуток за перше півріччя склав 605,2 млн грн (+9,9% до аналогічного періоду 2024 року). Обсяг посилок точно не оприлюднено, але галузеві дані свідчать про значне зростання ринку (внутрішні відправлення +37,7 млн од., міжнародні +25,2 млн од.), а план компанії передбачав збільшення внутрішніх посилок до 66 млн од. проти 48,8 млн у 2024 році.

Операційна ефективність, кадрові зміни та інновації

З приходом нового керівництва, штат "Укрпошти" скоротився з 76 тисяч до 27 тисяч осіб. Водночас середня заробітна плата виробничого персоналу зросла в 7 разів — з 2 тисяч 200 гривень у 2016 році до близько 15–17 тисяч гривень сьогодні. Як зазначив сам Ігор Смілянський у публікаціях, "зарплати працівників зросли в 7 разів за часи моєї роботи". Компанія щороку сплачує понад 3 мільярди гривень податків і не отримує жодної гривні з державного бюджету навіть під час війни.

Впроваджено 24 роботизовані сортувальні центри, швидкість обробки зросла в рази. Розроблено мобільний застосунок, розширено послугу EMS (четверте місце у світі за якістю), налагоджено експорт дрібних пакетів на платформи Amazon, Etsy та eBay. Під час війни "Укрпошта" жодного дня не припиняла роботу, доставляла в прифронтові міста, гуманітарну допомогу та повістки, попри регулярні підпали відділень. Інвестиції в розвиток у 2024 році склали 695,7 мільйона гривень із власних коштів.

У лютневому інтерв’ю Яніні Соколовій генеральний директор відкрив деталі своєї мотивації та результатів. Окрім цитати про зарплату, він наголосив, що висока винагорода — це інструмент залучення фахівців, здатних конкурувати з приватним бізнесом. Смілянський розповів, що відмовився від премій з початку 2022 року, хоча мав на це право за контрактом, і всі додаткові кошти спрямовує на донати для Збройних Сил України, освіту та боротьбу з дитячою онкологією. Він прямо заявив, що після завершення контракту планує піти, бо реформи завершені, і повернеться до приватного сектору з вищою оплатою.

Чи справді "Укрпошта" є прикладом успішного менеджменту?

Але чи все так ідеально, як описує топ-менеджер державної компанії Ігор Смілянський? Останні цифри свідчать, що Укрпошта ще далека від подолання кризи, яка може поглибитись через війну. Як стверджує народний депутат Олексій Гончаренко, станом на 1 липня 2025 року власний капітал "Укрпошти" становив мінус 661,5 млн грн. Для дотримання нормативного запасу капіталу компанії бракувало ще 158,9 млн грн, тобто загальна потреба в докапіталізації сягала 820,4 млн грн. Крім того, за перше півріччя 2025 року збитки "Укрпошти" зросли з 869,5 млн грн до 1,42 млрд грн.

Олексій Гончаренко прокоментував: "Ось такий потужний та ефективний менеджмент Укрпошти за п’ять років війни. Мінус 661 млн капіталу, збитки 1,42 млрд за півроку. І це ще без урахування планів створити на базі Укрпошти повноцінний банк".

Ці дані підтверджуються публікацією Forbes від 8 серпня 2025 року, де детально описано лист НБУ до першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко. НБУ застерігав, що негативний капітал і зростаючі збитки роблять неможливим створення банківської установи на базі "Укрпошти" без значної докапіталізації з бюджету. У відповідь "Укрпошта" заперечувала кризу, стверджуючи, що капітал на 1 червня 2025 року становив понад 4 млрд грн (за їхньою методикою), але після змін у бухгалтерському обліку показник став від’ємним. Пізніше, у вересні 2025-го, компанія прогнозувала повернення до прибутковості у 2025–2028 роках за базовим сценарієм, з поступовим зменшенням боргу.

Чи варто топ-менеджеру держпідприємства платити високу зарплату?

Попри проблеми у держпідприємстві, можемо констатувати, висока зарплата Ігоря Смілянського — не розкіш, а інвестиція, яка окупилася мільярдами додаткового доходу, мільйонами оброблених посилок і тисячами якісніших робочих місць. До 2016 року компанія ледве зводила кінці з кінцями. Ринкова винагорода дозволила залучити менеджера з досвідом у KPMG та Boston Consulting Group, який запустив автоматизацію, оптимізував штати та вивів "Укрпошту" на рівень сучасного логістичного оператора. Без такої мотивації підприємство й далі залежало б від дотацій і втрачало ринок.

Критики часто говорять "мільйон на місяць — забагато". Однак факти свідчать про інше: рядові працівники отримали зростання зарплат у 7 разів, держава — стабільні податки, а громадяни — надійну доставку навіть у воєнний час. Це класичний приклад, як ринкові механізми працюють у державному секторі. Коли держава платить професіоналам по-ринковому, виграють усі: листоноша з вищою оплатою, підприємець, який експортує товари через "Укрпошту", і держава, яка не витрачає бюджетні кошти на порятунок збиткового монстра.