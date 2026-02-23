Почему государство платит гендиректору «Укрпочты» почти миллион гривен и выиграли ли от этого украинцы?



















Когда в апреле 2016 года Кабинет Министров Украины назначил Игоря Смилянского генеральным директором Государственного акционерного общества "Укрпочта", предприятие находилось в критическом состоянии. Государственная почта накапливала убытки годами, сеть отделений устарела, а конкуренты стремительно отвоевывали рынок доставки посылок. Сегодня, почти десять лет спустя, "Укрпочта" демонстрирует стабильный рост доходов даже во время полномасштабной войны, работает без копейки государственной поддержки, платит миллиарды гривен налогов и обеспечивает доставку в самые отдаленные уголки страны.

Состояние "Укрпочты" до прихода Игоря Смилянского

До 2016 года государственное акционерное общество "Укрпочта" было типичным примером неэффективной советской модели: огромный штат, низкая производительность и зависимость от традиционных услуг, таких как доставка писем и пенсий. По данным официальной финансовой отчетности, в 2015 году валовая прибыль составила 282 миллиона 828 тысяч гривен, а чистая прибыль — всего 40 миллионов 826 тысяч гривен. Это был один из лучших показателей за предыдущие 15 лет, но совершенно недостаточный для предприятия с десятками тысяч работников и тысячами отделений по всей стране.

Чистый доход компании на момент прихода Смелянского достигал примерно 4,6 миллиарда гривен. Объем пересылки посылок в 2016 году, за первые месяцы работы нового руководителя, составлял всего 18 миллионов единиц – это была низкая база, с которой начался рост. Компания имела более 76 тысяч работников, а средняя заработная плата производственного персонала (почтальона, операторов, водителей и сортировщиков) едва превышала 2 тысячи 200 гривен в месяц и была самой низкой в стране. Предприятие регулярно нуждалось в государственной поддержке, а эффективность сортировки и доставки оставалась на советском уровне. Конкуренты, такие как частные логистические операторы, быстро наращивали долю рынка, особенно в сегменте посылок.

Назначение Игоря Смилянского и уровень его вознаграждения

Контракт со Смелянским стал революционным государственному сектору. Уже в июле 2016 года фиксированная часть его заработной платы составила 333 400 гривен в месяц. Это было вдвое меньше, чем он получал на предыдущей работе в международном консалтинге, но для государственного предприятия такая сумма была воспринята как шок. Смелянский не раз подчеркивал, что пришел не ради денег, а чтобы реформировать компанию.

По состоянию на 2024-2026 годы месячная заработная плата генерального директора составляет 970 тысяч гривен до налогообложения (около 15 тысяч евро). За весь 2024 он получил 11 миллионов 723 тысячи 286 гривен брутто, включая 15% доплату за работу с государственной тайной. После уплаты налогов в Украине и США (где Смелянский является налоговым резидентом), на руки остается около 577 тысяч гривен в месяц. В интервью Янине Соколовой он прямо ответил на вопрос, не стыдно ли ему за столь высокую по украинским меркам зарплату: "Нет. Это 15 тысяч евро. У "Укрпочты" у меня было 50 тысяч долларов в месяц. И что-то мне подсказывает, что после "Укрпочты" у меня будет, пожалуй, больше". По словам Смилянского, он работает здесь не из-за денег, а чтобы довести реформы до конца, и контракт продлен до завершения военного положения плюс 90 дней.

Финансовая динамика "Укрпочты" за годы руководства Игоря Смилянского

За 10 лет предприятие прошло путь от убыточной структуры до современного логистического оператора с положительной операционной динамикой. Ниже приведены ключевые показатели по данным официальной финансовой отчетности и отчетов компании:

Год Чистый доход, млрд грн Валовая прибыль, млн грн Чистый результат, млн грн Объем посылок, млн ед. 2015 ≈4,6 282,8 40,8 ≈16–18 (оценка) 2020 9,2 1 407,9 164,9 44,6 2023 11,9 924,6 -796,4 50,4 2024 12,9 1 438,5 –413,2 48,8 2025 ≈13–15 (за 9 мес. ≈9,5–10 млрд) Не обнародовано (605,2 за первое полугодие) Не обнародовано(- 1420 за первое полугодие) прогноз плана на 2025 год — до 66

В 2024 году доход вырос на 12,1% (на 1,3 миллиарда гривен) по сравнению с 2023 годом – это уже второй год подряд рост на уровне 12%. Показатель прибыли к уплате налогов, процентов и амортизации достиг 659,3 миллионов гривен против минусовых значений в предыдущие годы войны. Чистый убыток сократился почти вдвое – с 796,4 миллиона до 413,2 миллиона гривен. Объем внутренних посылок в 2023 году составил 50,4 миллиона единиц (рост на 34% к предыдущему году), а доходы от международных операций выросли на 45%, от ускоренной доставки EMS – на 26,6%, от мелких пакетов экспорта – на 25,5%.

В 2025 году "Укрпочта" сохранила стабильный операционный рост: чистый доход за год оценивается в диапазоне 13–15 млрд грн (за первое полугодие – 6,5 млрд грн, за 9 месяцев — около 9,5–10 млрд грн), валовая прибыль за первое полугодие составила 605,2 млн грн (9,9%). Объем посылок точно не обнародован, но отраслевые данные свидетельствуют о значительном росте рынка (внутренние отправления 37,7 млн ед., международные 25,2 млн ед.), а план компании предполагал увеличение внутренних посылок до 66 млн ед. против 48,8 млн. в 2024 году.

Операционная эффективность, кадровые изменения и инновации

С приходом нового руководства штат "Укрпочты" сократился с 76 тысяч до 27 тысяч человек. В то же время, средняя заработная плата производственного персонала выросла в 7 раз — с 2 тысяч 200 гривен в 2016 году до около 15-17 тысяч гривен сегодня. Как отметил сам Игорь Смелянский в публикациях, "зарплаты работников выросли в 7 раз за время моей работы". Компания ежегодно платит более 3 миллиардов гривен налогов и не получает ни одной гривны из государственного бюджета даже во время войны.

Внедрено 24 роботизированных сортировочных центра, скорость обработки возросла в разы. Разработано мобильное приложение, расширена услуга EMS (четвертое место в мире по качеству), налажен экспорт мелких пакетов на платформы Amazon, Etsy и eBay. Во время войны "Укрпочта" ни дня не прекращала работу, доставляла в прифронтовые города, гуманитарную помощь и повестки, несмотря на регулярные поджоги отделений. Инвестиции в развитие в 2024 году составили 695,7 миллионов гривен из собственных средств.

В февральском интервью Янине Соколовой генеральный директор открыл детали своей мотивации и результатов. Кроме цитаты о зарплате, он подчеркнул, что высокое вознаграждение – это инструмент привлечения специалистов, способных конкурировать с частным бизнесом. Смелянский рассказал, что отказался от премий с начала 2022 года, хотя имел на это право по контракту и все дополнительные средства направляет на донаты для Вооруженных Сил Украины, образование и борьбу с детской онкологией. Он прямо заявил, что после завершения контракта планирует уйти, потому что реформы завершены, и вернется в частный сектор с более высокой оплатой.

Действительно ли "Укрпочта" является примером успешного менеджмента?

Но так ли идеально, как описывает топ-менеджер государственной компании Игорь Смелянский? Последние цифры свидетельствуют, что Укрпочта еще далека от преодоления кризиса, который может усугубиться из-за войны. Как утверждает народный депутат Алексей Гончаренко, на 1 июля 2025 года собственный капитал "Укрпочты" составил минус 661,5 млн грн. Для соблюдения нормативного запаса капитала компании не хватало еще 158,9 млн грн, то есть общая потребность в докапитализации достигала 820,4 млн грн. Кроме того, за первое полугодие 2025 года убытки "Укрпочты" выросли с 869,5 млн грн до 1,42 млрд грн.

Алексей Гончаренко прокомментировал: "Вот такой мощный и эффективный менеджмент Укрпочты за пять лет войны. Минус 661 млн. капитала, убытки 1,42 млрд. за полгода. И это без учета планов создать на базе Укрпочты полноценный банк".

Эти данные подтверждаются публикацией Forbes от 8 августа 2025 года, где подробно описано письмо НБУ первому вице-премьер-министру — министру экономики Юлии Свириденко. НБУ предостерег, что отрицательный капитал и растущие убытки делают невозможным создание банковского учреждения на базе "Укрпочты" без значительной докапитализации из бюджета. В ответ "Укрпочта" отрицала кризис, утверждая, что капитал на 1 июня 2025 составил более 4 млрд грн (по их методике), но после изменений в бухгалтерском учете показатель стал отрицательным. Позже, в сентябре 2025-го, компания прогнозировала возврат к прибыльности в 2025–2028 годах по базовому сценарию с постепенным уменьшением долга.

Стоит ли топ-менеджеру госпредприятия платить высокую зарплату?

Несмотря на проблемы в госпредприятии, можем констатировать, что высокая зарплата Игоря Смелянского — не роскошь, а инвестиция, которая окупилась миллиардами дополнительного дохода, миллионами обработанных посылок и тысячами более качественных рабочих мест. К 2016 году компания едва сводила концы с концами. Рыночное вознаграждение позволило привлечь менеджера с опытом в KPMG и Boston Consulting Group, который запустил автоматизацию, оптимизировал штаты и вывел Укрпочту на уровень современного логистического оператора. Без такой мотивации предприятие и дальше зависело бы от дотаций и теряло рынок.

Критики часто говорят "миллион в месяц – многовато". Однако факты свидетельствуют о другом: рядовые работники получили рост зарплат в 7 раз, государство – стабильные налоги, а граждане – надежную доставку даже в военное время. Это классический пример того, как рыночные механизмы работают в государственном секторе. Когда государство платит профессионалам по-рыночному, выиграют все: почтальон с более высокой оплатой, предприниматель, экспортирующий товары через "Укрпочту", и государство, которое не тратит бюджетные средства на спасение убыточного монстра.