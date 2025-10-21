У 2025 році проблема торгівлі людьми в Україні продовжує загострюватися, стаючи одним із найсерйозніших викликів для суспільства в умовах тривалої війни та масової міграції. Останні дані свідчать, що війна з Росією та пов'язана з нею міграційна криза є ключовими факторами зростання цього злочину. Водночас, громадянське суспільство, зокрема волонтерські ініціативи та гарячі лінії при Офісі омбудсмена, відіграють дедалі важливішу роль у порятунку жертв, надаючи їм підтримку та допомагаючи в реінтеграції.

Торгівля людьми в Україні: як волонтери рятують українців від сучасного рабства

Масштаби проблеми

За перше півріччя 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 112 осіб, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, згідно з інформацією від Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. З них 88 – чоловіки, 17 – жінки та 7 – діти, що підкреслює гендерний дисбаланс у структурі жертв. Ці цифри перевищують показники аналогічного періоду 2024 року, коли статус отримали 102 особи, і свідчать про тенденцію зростання на тлі воєнних реалій. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення до Офісу омбудсмена надійшло майже 100 звернень щодо порушень прав постраждалих, а правоохоронці розслідують 235 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми. Крім того, з початку 2025 року 80 постраждалих отримали матеріальну допомогу на суму близько 700 тисяч гривень від Міністерства соціальної політики, що становить приблизно 8750 гривень на особу в середньому.

Дані Міжнародної організації з міграції (МОМ) доповнюють цю картину, показуючи, що в період з січня по червень 2025 року організація разом з партнерами надала індивідуальну комплексну допомогу 66 постраждалим від торгівлі людьми, з яких 18% були внутрішньо переміщеними особами. Демографічний розподіл цих жертв: 52% чоловіків і 48% жінок, з віковими групами, де переважають особи 25-44 років (31%), а також неповнолітні (12%). Освіта постраждалих також варіюється: 62% мають вищу освіту, 20% – професійно-технічну, що спростовує стереотип про те, що жертвами стають лише малограмотні люди. Загалом, з 2000 по червень 2025 року МОМ надала допомогу 20 395 постраждалим, а в першому півріччі 2025 року додатково ідентифікувала та допомогла 90 особам, які зазнали трудової експлуатації без ознак торгівлі людьми.

Трудова експлуатація домінує, особливо в країнах призначення, таких як Польща (14% випадків), Угорщина та сама Україна. Для порівняння, до 24 лютого 2022 року експлуатація переважно відбувалася в Україні (86%), тоді як після початку повномасштабного вторгнення частка випадків у Польщі зросла до 13 з зареєстрованих. Реальна кількість жертв, за оцінками GRETA (Групи експертів Ради Європи з дій проти торгівлі людьми), може бути значно вищою, ніж офіційна статистика, оскільки багато випадків залишаються невиявленими через страх чи відсутність доступу до допомоги.

Причини зростання торгівлі людьми

Зростання випадків торгівлі людьми в Україні безпосередньо пов'язане з війною, яку розв'язала Росія, та масовою міграцією населення. Згідно звіту GRETA, збройна агресія, що розпочалася у 2014 році та посилилася повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року, значно підвищила ризики торгівлі людьми, роблячи людей вразливими до експлуатації через переміщення, економічну нестабільність та руйнування соціальних мереж. Війна призвела до внутрішнього переміщення мільйонів людей – за оцінками МОМ, з початку конфлікту понад 3,5 мільйона осіб стали внутрішньо переміщеними, а 6,9 мільйона виїхали за кордон, переважно жінки та діти, що створює ідеальні умови для трафікерів (торговців людьми).

Міграція, спричинена війною, посилює вразливість: багато українців шукають роботу за кордоном через рекрутингові агентства, які часто не контролюються належним чином. За даними МОМ, 41% випадків торгівлі людьми в 2025 році датуються 2022 роком – початком інтенсивної фази війни, а 39% – 2024 роком, що вказує на стійкий вплив конфлікту. Трафікери користуються хаосом на кордонах, де посилений контроль не завжди ефективний: з початку 2025 року Національна поліція виявила 447 випадків торгівлі людьми з моменту повномасштабного вторгнення. Крім того, війна сприяє новим формам експлуатації, таким як залучення до кримінальної діяльності чи збройних конфліктів, де жертви змушені служити в окупаційних силах або виконувати примусову працю.

Економічний фактор також грає роль: зруйнована інфраструктура та безробіття штовхають людей на ризиковані пропозиції, особливо чоловіків, які становлять 78% від 112 зареєстрованих жертв у 2025 році. Загалом, за період 2018-2024 років статус жертви торгівлі людьми отримали 925 осіб, але війна зробила цю проблему системною, з потенціалом до подальшого зростання, якщо не посилити превентивні заходи.

Роль громадянського суспільства та волонтерів

У умовах, коли державні ресурси обмежені війною, громадянське суспільство стає справжнім рятівником для жертв торгівлі людьми. Волонтерські ініціативи, такі як гарячі лінії при Офісі Уповноваженого з прав людини та партнерські програми з МОМ і Карітас Україна, демонструють вражаючі успіхи в ідентифікації та підтримці постраждалих. Гаряча лінія омбудсмена 0800-50-17-20 працює щодня, приймаючи звернення від понеділка до четверга з 9:00 до 18:00 та в п'ятницю до 16:45, і з початку повномасштабного вторгнення обробила майже 100 звернень щодо торгівлі людьми.

Інша ключова лінія – 1547, урядова гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі, яка інтегрує волонтерську підтримку та надає анонімні консультації. Поряд з нею діє лінія 527 від МОМ, яка за січень-червень 2025 року допомогла ідентифікувати 66 жертв і надати їм комплексну допомогу, включаючи психологічну підтримку, медичну допомогу та реінтеграцію.

Успіхи цих ініціатив ілюструє історія Надії, постраждалої від торгівлі людьми, яка зазнала експлуатації в Бельгії. Після втечі та повернення до України вона отримала допомогу від МОМ: психологічну підтримку, оплату оренди, базові потреби та курс перукаря з обладнанням для роботи. Надія зазначає, що спочатку відчувала сором і страх, але отримана підтримка допомогла їй відновити віру в себе. Вона підкреслює, що завдяки волонтерській допомозі знову відчула себе людиною, а не об'єктом торгівлі, що свідчить про значний вплив такої підтримки.

Карітас Україна, як партнер омбудсмена, також веде власну статистику: за минулий рік організація виявила 128 жертв (82 жінки, 46 чоловіків, 12 дітей), надаючи їм притулок, юридичну та психологічну підтримку. Ці зусилля не тільки рятують життя, але й сприяють розслідуванням: завдяки зверненням на гарячі лінії правоохоронці відкрили десятки справ, запобігаючи подальшій експлуатації. Громадянське суспільство заповнює прогалини в державній системі, особливо в регіонах, близьких до лінії фронту, де волонтери проводять просвітницькі кампанії та моніторинг кордонів. Без їхньої ролі, як зазначає Лубінець, "проблема торгівлі людьми стала б ще масштабнішою, адже війна обмежує державні ресурси, але не волонтерський дух".

Як допомогти та запобігти торгівлі людьми

Кожен з нас може допомогти, запобігаючи торгівлі людьми та підтримуючи жертв. Насамперед, якщо ви стали свідком підозрілої ситуації – наприклад, коли хтось пропонує роботу за кордоном без офіційного оформлення або контролює документи іншої особи – негайно звертайтеся на гарячі лінії: 1547 для протидії торгівлі людьми, 527 для консультацій мігрантів або 0800-50-17-20 до омбудсмена. Ці дзвінки анонімні та безкоштовні, і вони можуть врятувати життя.

Якщо ви плануєте виїзд за кордон, завжди перевіряйте інформацію про роботодавця через офіційні джерела, такі як Міністерство закордонних справ чи МОМ: не довіряйте посередникам без ліцензії, оформлюйте візи та контракти офіційно, і тримайте копії документів при собі. Інформуйте близьких про свій маршрут і регулярно зв'язуйтеся з ними – це проста міра, яка ускладнює роботу трафікерів.

Як допомогти жертвам: якщо ви помітили ознаки експлуатації, такі як фізичні травми, страх чи обмеження свободи, підходьте обережно, пропонуючи безпечні альтернативи, і повідомляйте поліцію за номером 102 або 112. Підтримка може включати надання інформації про притулки від Карітас чи МОМ, де жертви отримують медичну та психологічну допомогу. Не ігноруйте явні ознаки насилля: за даними ООН, торгівля людьми зросла глобально через конфлікти та кліматичні кризи, і в Україні це особливо актуально. Волонтеруйте в організаціях на кшталт Карітас чи МОМ – вони проводять тренінги та кампанії, які підвищують обізнаність.

Пам'ятайте: запобігання починається з освіти, тож діліться цими порадами в соціальних мережах чи з родиною. Як наголошує GRETA, ефективна боротьба вимагає спільних зусиль суспільства, влади та міжнародних партнерів, і ваш внесок може стати рятівним для когось у скруті.