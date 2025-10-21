В 2025 году проблема торговли людьми в Украине продолжает обостряться, становясь одним из самых серьезных вызовов для общества в условиях продолжительной войны и массовой миграции. Последние данные свидетельствуют, что война с Россией и связанный с ней миграционный кризис являются ключевыми факторами роста этого преступления. В то же время гражданское общество, в частности волонтерские инициативы и горячие линии при Офисе омбудсмена, играют все более важную роль в спасении жертв, оказывая им поддержку и помогая в реинтеграции.

Торговля людьми в Украине: как волонтеры спасают украинцев от современного рабства

Масштабы проблемы

За первое полугодие 2025 года в Украине официально зарегистрировано 112 человек, получивших статус пострадавших от торговли людьми, согласно информации Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца. Из них 88 – мужчины, 17 – женщины и 7 – дети, что подчеркивает гендерный дисбаланс в структуре жертв. Эти цифры превышают показатели аналогичного периода 2024 года, когда статус получили 102 человека и свидетельствуют о тенденции роста на фоне военных реалий. Всего с начала полномасштабного вторжения в Офис омбудсмена поступило почти 100 обращений относительно нарушений прав пострадавших, а правоохранители расследуют 235 уголовных производств по фактам торговли людьми. Кроме того, с начала 2025 года 80 пострадавших получили материальную помощь на сумму около 700 тысяч гривен от Министерства социальной политики, что составляет примерно 8750 гривен на человека в среднем.

Данные Международной организации по миграции (МОМ) дополняют эту картину, показывая, что в период с января по июнь 2025 г. организация вместе с партнерами предоставила индивидуальную комплексную помощь 66 пострадавшим от торговли людьми, из которых 18% были внутренне перемещенными лицами. Демографическое распределение этих жертв: 52% мужчин и 48% женщин с возрастными группами, где преобладают лица 25-44 лет (31%), а также несовершеннолетние (12%). Образование пострадавших также варьируется: 62% имеют высшее образование, 20% – профессионально-техническое, опровергающее стереотип о том, что жертвами становятся лишь малограмотные люди. В целом, с 2000 по июнь 2025 года МОМ предоставила помощь 20 395 пострадавшим, а в первом полугодии 2025 года дополнительно идентифицировала и помогла 90 лицам, подвергшимся трудовой эксплуатации без признаков торговли людьми.

Трудовая эксплуатация доминирует, особенно в странах назначения, таких как Польша (14% случаев), Венгрия и Украина. Для сравнения, до 24 февраля 2022 года эксплуатация преимущественно происходила в Украине (86%), тогда как после начала полномасштабного вторжения доля случаев в Польше выросла до 13 из зарегистрированных. Реальное количество жертв, по оценкам GRETA (Группы экспертов Совета Европы по действиям против торговли людьми), может быть значительно выше, чем официальная статистика, поскольку многие случаи остаются необнаруженными из-за страха или отсутствия доступа к помощи.

Причины роста торговли людьми

Рост случаев торговли людьми в Украине напрямую связан с войной, развязанной Россией, и массовой миграцией населения. Согласно отчету GRETA, вооруженная агрессия, начавшаяся в 2014 году и усилившаяся полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года, значительно повысила риски торговли людьми, делая людей уязвимыми к эксплуатации из-за перемещения, экономической нестабильности и разрушения социальных сетей. Война привела к внутреннему перемещению миллионов людей – по оценкам МОМ, с начала конфликта более 3,5 миллиона человек стали внутренне перемещенными, а 6,9 миллиона уехали за границу, преимущественно женщины и дети, что создает идеальные условия для трафикеров (торговцев людьми).

Миграция, вызванная войной, усиливает уязвимость: многие украинцы ищут работу за границей из-за рекрутинговых агентств, которые часто не контролируются должным образом. По данным МОМ, 41% случаев торговли людьми в 2025 году датируются 2022 годом – началом интенсивной фазы войны, а 39% – 2024 годом, что указывает на устойчивое влияние конфликта. Трафикеры пользуются хаосом на границах, где усиленный контроль не всегда эффективен: с начала 2025 года Национальная полиция выявила 447 случаев торговли людьми с момента полномасштабного вторжения. Кроме того, война способствует новым формам эксплуатации, таким как вовлечение в криминальную деятельность или вооруженные конфликты, где жертвы вынуждены служить в оккупационных силах или выполнять принудительный труд.

Экономический фактор также играет роль: разрушенная инфраструктура и безработица толкают людей на рискованные предложения, особенно мужчин, составляющих 78% от 112 зарегистрированных жертв в 2025 году. В общей сложности, за период 2018-2024 годов статус жертвы торговли людьми получили 925 человек, но война сделала эту проблему системной, с потенциалом к дальнейшему росту, если не усилить превентивные меры.

Роль гражданского общества и волонтеров

В условиях, когда государственные ресурсы ограничены войной, гражданское общество становится подлинным спасителем для жертв торговли людьми. Волонтерские инициативы, такие как горячие линии при Офисе Уполномоченного по правам человека и партнерские программы МОМ и Каритас Украина, демонстрируют впечатляющие успехи в идентификации и поддержке пострадавших. Горячая линия омбудсмена 0800-50-17-20 работает ежедневно, принимая обращения с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу до 16:45, и с начала полномасштабного вторжения обработала почти 100 обращений по торговле людьми.

Другая ключевая линия – 1547, правительственная горячая линия по противодействию торговле людьми, предотвращение домашнего насилия и насилия по признаку пола, который интегрирует волонтерскую поддержку и оказывает анонимные консультации. Рядом с ней действует линия 527 от МОМ, которая за январь-июнь 2025 помогла идентифицировать 66 жертв и оказать им комплексную помощь, включая психологическую поддержку, медицинскую помощь и реинтеграцию.

Успехи этих инициатив иллюстрирует история Надежды, пострадавшей от торговли людьми, подвергшейся эксплуатации в Бельгии. После побега и возвращения в Украину она получила помощь от МОМ: психологическую поддержку, оплату аренды, базовые нужды и курс парикмахера с оборудованием для работы. Надежда отмечает, что поначалу испытывала стыд и страх, но полученная поддержка помогла ей восстановить веру в себя. Она подчеркивает, что благодаря волонтерской помощи снова почувствовала себя человеком, а не объектом торговли, что свидетельствует о значительном влиянии такой поддержки.

Каритас Украина как партнер омбудсмена также ведет собственную статистику: за прошлый год организация обнаружила 128 жертв (82 женщины, 46 мужчин, 12 детей), оказывая им убежище, юридическую и психологическую поддержку. Эти усилия не только спасают жизнь, но и способствуют расследованиям: благодаря обращениям на горячие линии правоохранители открыли десятки дел, предотвращая дальнейшую эксплуатацию. Гражданское общество восполняет пробелы в государственной системе, особенно в регионах, близких к линии фронта, где волонтеры проводят просветительские кампании и мониторинг границ. Без их роли, как отмечает Лубинец, "проблема торговли людьми стала бы еще более масштабной, ведь война ограничивает государственные ресурсы, но не волонтерский дух".

Как помочь и предотвратить торговлю людьми

Каждый из нас может помочь, предотвращая торговлю людьми и поддерживая жертв. В первую очередь, если вы стали свидетелем подозрительной ситуации – например, когда кто-то предлагает работу за границей без официального оформления или контролирует документы другого лица – немедленно обращайтесь на горячие линии: 1547 для противодействия торговле людьми, 527 для консультаций мигрантов или 0800-50-17-20 к омбудсмену. Эти звонки анонимны и бесплатны, и они могут спасти жизнь.

Если вы планируете выезд за границу, всегда проверяйте информацию о работодателе через официальные источники, такие как Министерство иностранных дел или МОМ: не доверяйте посредникам без лицензии, оформляйте визы и контракты официально и держите копии документов при себе. Информируйте близких о своем маршруте и регулярно связывайтесь с ними – это простая мера, усложняющая работу трафикеров.

Как помочь жертвам: если вы заметили признаки эксплуатации, такие как физические травмы, страх или ограничение свободы, соблюдайте осторожность, предлагая безопасные альтернативы, и сообщайте полиции по номерам 102 или 112. Поддержка может включать предоставление информации о приютах от Каритас или МОМ, где жертвы получают медицинскую и психологическую помощь. Не игнорируйте явные признаки насилия: по данным ООН, торговля людьми выросла глобально из-за конфликтов и климатических кризисов, и в Украине это особенно актуально. Волонтеруйте в организациях типа Каритас или МОМ – они проводят тренинги и кампании, которые повышают осведомленность.

Помните: предотвращение начинается с образования и делитесь этими советами в социальных сетях или с семьей. Как отмечает GRETA, эффективная борьба требует совместных усилий общества, власти и международных партнеров, и ваш вклад может стать спасительным для кого-то в беде.