Які виплати від держави доступні українцям у 2026 році: повний перелік

У 2026 році держава продовжує розширювати соціальну підтримку населення попри виклики воєнного часу. За даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, на соціальний захист спрямовано 468,5 мільярда гривень — на 47,6 мільярда більше, ніж торік. З них 251,3 мільярда піде на пенсії, 102,7 мільярда — на допомогу громадянам у складних життєвих обставинах (зокрема 9,2 мільярда на базову соціальну допомогу та 48,4 мільярда на підтримку внутрішньо переміщених осіб), а 52,7 мільярда — на сім’ї з дітьми. Ці кошти допомагають мільйонам українців тримати рівень життя, особливо коли йдеться про здоров’я, дітей чи вимушене переміщення.

Програма "Скринінг здоров’я 40+"

Одна з найяскравіших новинок 2026 року — національна програма "Скринінг здоров’я 40+", яку запустили з 1 січня. Вона орієнтована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем психічного здоров’я. Усі громадяни України віком від 40 років, незалежно від місця реєстрації чи проживання, можуть пройти обстеження безоплатно. Держава перераховує 2000 гривень на спеціальну Дія.Картку, які витрачаються виключно на скринінг у закладах-учасниках програми. Станом на 22 квітня 2026 року вже подано понад 277 тисяч заявок, виплачено 545 мільйонів гривень, а більше 25 тисяч українців пройшли обстеження. Кількість пунктів надання послуг сягає 1203.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснює: "Якщо пацієнт не скористається коштами програми "Скринінг здоров’я 40+", вони повернуться в кінці цього бюджетного року. На наступний рік кошти будуть ще раз виділятися, тому що це не одноразова акція, а загальнодержавна програма". Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко наголосила, що програма дозволяє виявити ризики на ранніх етапах і підтримує добробут громадян навіть у складні часи.

Отримати кошти просто, запрошення автоматично приходить у застосунок "Дія" на 30-й день після дня народження. Достатньо підтвердити участь — і протягом 7 днів гроші нараховуються. Якщо немає смартфона з NFC або виникають технічні проблеми, можна оформити пластикову картку в банку-партнері (ПриватБанк, Monobank, Кредит Дніпро, Sense Bank чи А-Банк) і подати заявку через Центр надання адміністративних послуг. Обстеження включає фізикальне дослідження (тиск, пульс, вага, зріст, окружність талії), анкетування про спосіб життя та лабораторні аналізи. Проходити його можна в будь-якому з 1203 закладів-учасників — державному, комунальному чи приватному. Гаряча лінія Міністерства охорони здоров’я 0800 505 201 допомагає розв’язати будь-які питання. Аналітики зазначають: така профілактика не лише рятує життя, а й зменшує навантаження на систему охорони здоров’я в довгостроковій перспективі.

Підтримка сімей з дітьми

Держава активно стимулює народжуваність і допомагає батькам. З 1 січня 2026 року одноразова допомога при народженні дитини становить 50 тисяч гривень — повна сума виплачується відразу, а не частинами, як раніше. Для догляду за дитиною до одного року призначено 7000 гривень щомісяця (10 500 гривень, якщо дитина з інвалідністю). Нова програма "єЯсла" компенсує 8000 гривень на місяць за відвідування ясель чи гуртків для дітей 1–3 років (12 тисяч гривень для сімей, де виховується дитина з інвалідністю). Першокласникам видають "Пакунок школяра" — 5000 гривень одноразово.

Ці виплати інтегровані в загальну систему соціального захисту. Наприклад, багатодітні родини чи одинокі батьки можуть перейти на базову соціальну допомогу, якщо це вигідніше. Загалом у 2026 році на підтримку сімей з дітьми передбачено 52,7 мільярда гривень, що дозволяє охопити мільйони домогосподарств. Оформлення відбувається через Пенсійний фонд України або портал "Дія" без зайвих паперів.

Допомога внутрішньо переміщеним особам

Для людей, які змушені були покинути домівки через війну, діє допомога на проживання. Дорослий отримує 2000 гривень щомісяця, дитина чи особа з інвалідністю — 3000 гривень. У 2026 році правила пом’якшено: максимальна кількість шестимісячних періодів виплат зросла з чотирьох до п’яти. Для дітей виплату призначають незалежно від доходів батьків, якщо сім’я відповідає критеріям майнового стану, фактичного проживання та навчання дитини в місцевому закладі освіти. Подати заяву потрібно до 1 травня 2026 року, щоб отримати кошти з 1 лютого.

Зміни стосуються також непрацездатних осіб. Оформити допомогу можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України або в територіальному органі. Загалом на підтримку внутрішньо переміщених осіб у бюджеті закладено 48,4 мільярда гривень.

Базова соціальна допомога

З 2026 року запроваджено експериментальну базову соціальну допомогу, яка замінює кілька окремих виплат (малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, багатодітним тощо). Базова величина — 4500 гривень. Розрахунок індивідуальний: 100 % (4500 гривень) для заявника, кожної дитини до 18 років та особи з інвалідністю I чи II групи; 70 % (3150 гривень) для інших дорослих членів сім’ї. Від отриманої суми віднімають середньомісячний дохід родини за три місяці. Допомога призначається на шість місяців з автоматичним продовженням до 1 липня 2027 року.

Подати дві заяви (про намір і призначення) можна через "Дію" або Пенсійний фонд України. Це спрощує життя тисячам сімей, які раніше отримували кілька невеликих допомог.

Пенсії, одноразові доплати та допомога по безробіттю

Прожитковий мінімум у 2026 році становить 3209 гривень на особу, для осіб, які втратили працездатність, — 2595 гривень. Мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів з повним стажем — 2595 гривень, максимальна — 25 950 гривень (десять прожиткових мінімумів). У квітні 2026 року 13 мільйонів українців отримали одноразову доплату 1500 гривень — пенсіонери та одержувачі соціальних виплат, якщо їхня пенсія чи допомога не перевищує 25 950 гривень.

Допомога по безробіттю також зросла: максимум — 8647 гривень (розмір мінімальної заробітної плати), мінімум — 3900 гривень (для застрахованих з недостатнім стажем). Для окремих категорій — 1650 гривень. Оформлення — через Державну службу зайнятості.

Житлові субсидії

Житлові субсидії залишаються однією з наймасовіших допомог. Їх призначають, якщо витрати на комуналку перевищують певний відсоток доходу (зазвичай 15–20 %). Середня виплата в опалювальний сезон — близько 3100 гривень на місяць, улітку — 1320 гривень. З 1 квітня 2026 року посилено перевірку майнового стану: субсидію не дадуть, якщо є авто молодше п’яти років, депозит понад 100 тисяч гривень чи разова витрата понад 50 тисяч гривень. Оформлення автоматичне для більшості через Пенсійний фонд України або "Дію".

Таблиця основних державних виплат у 2026 році

Вид виплати Сума (гривень) Хто отримує Як оформити Скринінг здоров’я 40+ 2000 (одноразово) Громадяни від 40 років Через "Дію" або ЦНАП Допомога при народженні 50 000 (одноразово) Батьки новонароджених Через Пенсійний фонд або "Дію" Догляд за дитиною до 1 року 7000 / 10 500 (щомісяця) Батьки (в т.ч. дитини з інвалідністю) Через Пенсійний фонд Базова соціальна допомога Від 4500 на особу (індивідуально) Малозабезпечені сім’ї Через "Дію" або Пенсійний фонд Допомога ВПО 2000 / 3000 (щомісяця) Внутрішньо переміщені особи Через вебпортал Пенсійного фонду Одноразова доплата (квітень) 1500 Пенсіонери та отримувачі соцвиплат Автоматично Допомога по безробіттю 3900–8647 (щомісяця) Безробітні з страховим стажем Через Державну службу зайнятості Житлова субсидія 1320–3100 (середньо) Сім’ї з високими комунальними витратами Через Пенсійний фонд або "Дію"

Усі ці програми працюють за принципом адресності: держава допомагає тим, хто дійсно потребує. Як показує досвід, простота оформлення через цифрові сервіси підвищує охоплення. Якщо ви належите до однієї з категорій, не відкладайте — перевірте право на виплати в "Дії" чи на сайті Пенсійного фонду України.