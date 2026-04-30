Какие выплаты от государства доступны украинцам в 2026 году: полный перечень

В 2026 году государство продолжает расширять социальную поддержку населения, несмотря на вызовы военного времени. По данным Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, на социальную защиту направлено 468,5 миллиарда гривен — на 47,6 миллиарда больше, чем в прошлом. Из них 251,3 миллиарда уйдет на пенсии, 102,7 миллиарда – на помощь гражданам в сложных жизненных обстоятельствах (в том числе 9,2 миллиарда на базовую социальную помощь и 48,4 миллиарда на поддержку внутри перемещенных лиц), а 52,7 миллиарда – на семьи с детьми. Эти средства помогают миллионам украинцев держать уровень жизни, особенно когда речь идет о здоровье, детях или вынужденном перемещении.

Программа "Скрининг здоровья 40"

Одна из самых ярких новинок 2026 года – национальная программа "Скрининг здоровья 40", которую запустили с 1 января. Она ориентирована на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья. Все граждане Украины старше 40 лет, независимо от места регистрации или проживания, могут пройти обследование безвозмездно. Государство перечисляет 2000 гривен на специальное Действие.Карту, которые тратятся исключительно на скрининг в заведениях-участниках программы. По состоянию на 22 апреля 2026 уже подано более 277 тысяч заявок, выплачено 545 миллионов гривен, а более 25 тысяч украинцев прошли обследование. Число пунктов предоставления услуг достигает 1203.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объясняет : "Если пациент не воспользуется средствами программы "Скрининг здоровья 40", они вернутся в конце этого бюджетного года. На следующий год средства будут еще раз выделяться, потому что это не разовая акция, а общегосударственная программа". Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что программа позволяет выявить риски на ранних этапах и поддерживает благосостояние граждан даже в сложные времена.

Получить средства просто, приглашение автоматически приходит в приложение "Действие" на 30-й день после дня рождения. Достаточно подтвердить участие – и в течение 7 дней деньги начисляются. Если нет смартфона с NFC или возникают технические проблемы, можно оформить пластиковую карту в банке-партнере (ПриватБанк, Monobank, Кредит Днепр, Sense Bank или А-Банк) и подать заявку через Центр предоставления административных услуг. Обследование включает физикальное исследование (давление, пульс, вес, рост, окружность талии), анкетирование о образе жизни и лабораторных анализах. Проходить его можно в любом из 1203 заведений-участников – государственном, коммунальном или частном. Горячая линия Министерства здравоохранения 0800 505 201 помогает решить любые вопросы. Аналитики отмечают, что такая профилактика не только спасает жизнь, но и уменьшает нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.

Поддержка семей с детьми

Государство активно стимулирует рождаемость и помогает родителям. С 1 января 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка составляет 50 тысяч гривен — полная сумма выплачивается сразу, а не частями, как раньше. Для ухода за ребенком до одного года назначено 7000 гривен в месяц (10 500 гривен, если ребенок с инвалидностью). Новая программа "Если" компенсирует 8000 гривен в месяц за посещение ясель или кружков для детей 1–3 лет (12 тысяч гривен для семей, где воспитывается ребенок с инвалидностью). Первоклассникам выдают "Упаковщик школьника" — 5000 гривен одноразово.

Эти выплаты интегрированы в общую систему социальной защиты. К примеру, многодетные семьи или одинокие родители могут перейти на базовую социальную помощь, если это выгоднее. Всего в 2026 году в поддержку семей с детьми предусмотрено 52,7 миллиарда гривен, что позволяет охватить миллионы домохозяйств. Оформление производится через Пенсионный фонд Украины или портал "Действие" без лишних бумаг.

Помощь внутриперемещенным лицам

Для людей, вынужденных покинуть дома из-за войны, действует помощь на проживание. Взрослый получает 2000 гривен ежемесячно, ребенок или лицо с инвалидностью – 3000 гривен. В 2026 году правила смягчены: максимальное количество шестимесячных периодов выплат выросло с четырех до пяти. Для детей выплату назначают независимо от доходов родителей, если семья отвечает критериям имущественного положения, фактического проживания и обучения ребенка в местном учебном заведении. Подать заявление нужно до 1 мая 2026, чтобы получить средства с 1 февраля.

Изменения также касаются нетрудоспособных лиц. Оформить помощь можно онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины или в территориальном органе. В общей сложности на поддержку внутренне перемещенных лиц в бюджете заложено 48,4 миллиарда гривен.

Базовая социальная помощь

С 2026 года введена экспериментальная базовая социальная помощь, которая заменяет несколько отдельных выплат (малообеспеченным семьям, одиноким матерям, многодетным и т.п.). Базовая величина – 4500 гривен. Расчет индивидуален: 100% (4500 гривен) для заявителя, каждого ребенка до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы; 70% (3150 гривен) для других взрослых членов семьи. Из полученной суммы вычитают среднемесячный доход семьи за три месяца. Помощь назначается на шесть месяцев с автоматическим продлением до 1 июля 2027 года.

Подать два заявления (о намерении и назначении) можно через "Действие" или Пенсионный фонд Украины. Это упрощает жизнь тысячам семей, которые раньше получали несколько небольших пособий.

Пенсии, единовременные доплаты и пособия по безработице

Прожиточный минимум в 2026 году составляет 3209 гривен на человека, для лиц, потерявших трудоспособность — 2595 гривен. Минимальная пенсия для неработающих пенсионеров с полным стажем – 2595 гривен, максимальная – 25 950 гривен (десять прожиточных минимумов). В апреле 2026 года 13 миллионов украинцев получили одноразовую доплату 1500 гривен – пенсионеры и получатели социальных выплат, если их пенсия или пособие не превышает 25 950 гривен.

Пособие по безработице также возросло: максимум – 8647 гривен (размер минимальной заработной платы), минимум – 3900 гривен (для застрахованных с недостаточным стажем). Для отдельных категорий – 1650 гривен. Оформление – через Государственную службу занятости.

Жилищные субсидии

Жилищные субсидии остаются одной из самых массовых пособий. Их назначают, если расходы на коммуналку превышают определенный процент дохода (обычно 15–20%). Средняя выплата в отопительный сезон – около 3100 гривен в месяц, летом – 1320 гривен. С 1 апреля 2026 года усилена проверка имущественного положения: субсидию не дадут, если есть авто моложе пяти лет, депозит свыше 100 тысяч гривен или разовый расход свыше 50 тысяч гривен. Оформление автоматическое для большинства через Пенсионный фонд Украины или Действие.

Таблица основных государственных выплат в 2026 году

Вид выплаты Сумма (гривен) Кто получает Как оформить Скрининг здоровья 40 2000 (однократно) Граждане от 40 лет Через "Действие" или ЦНАП Помощь при рождении 50 000 (однократно) Родители новорожденных Через Пенсионный фонд или "Действие" Уход за ребенком до 1 года 7000/10500 (ежемесячно) Родители (в т.ч. ребенка с инвалидностью) Через Пенсионный фонд Базовая социальная помощь От 4500 на человека (индивидуально) Малообеспеченные семьи Через "Действие" или Пенсионный фонд Помощь ВПО 2000/3000 (ежемесячно) Внутри перемещенные лица Через вебпортал Пенсионного фонда Одноразовая доплата (апрель) 1500 Пенсионеры и получатели соцвыплат Автоматически Пособие по безработице 3900–8647 (ежемесячно) Безработные со страховым стажем Через Государственную службу занятости Жилищная субсидия 1320–3100 (средне) Семьи с высокими коммунальными расходами Через Пенсионный фонд или "Действие"

Все эти программы работают по принципу адресности: государство помогает тем, кто действительно нуждается. Как показывает опыт, простота оформления через цифровые сервисы повышает охват. Если вы относитесь к одной из категорий, не откладывайте – проверьте право на выплаты в "Действии" или на сайте Пенсионного фонда Украины.