2025 запам’ятається, як рік, коли світовий порядок остаточно зазнав незворотних перетворень: зміна ролі США, вирішення близькосхідного конфлікту та спроба перелому у російсько-українській війні, все це змінило політичний ландшафт планети і може суттєво вплинути на подальший розвиток світу на десятиліття вперед.

Події 2025 року, які залишили слід в історії

Дональд Трамп та його нова політика

Політичний ландшафт 2025 року зазнав радикальних змін, починаючи з інавгурації Дональда Трампа 20 січня як 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Його адміністрація посилила імміграційну політику та запровадила нові тарифи, що спричинили глобальну торговельну війну. Зокрема, 2 квітня, у "День звільнення", було запроваджено універсальні 10% тарифи на імпорт з усіх країн, не охоплених іншими санкціями. Для китайських товарів тарифна війна виглядала наступним чином: з 2 квітня – 54%, з 5 квітня – до 145%. Завершилася торгівельна війна значними поступками збоку інших держав, зокрема середня ставка тарифів на китайський імпорт впала до близько 31–47% після переговорів між очільником КНР Сі Цзіньпінем та президентом США.

Окрім торгівлі, Трамп активно займався переговорами з Росією щодо врегулювання військового конфлікту в Україні. У березні американський президент заявив про можливе запровадження тарифів на російську нафту протягом місяця. Кульмінацією цих зусиль стала зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним 15 серпня 2025 року в Анкориджі, штат Аляска, США. Головною темою обговорення була російсько-українська війна, з акцентом на можливе припинення вогню та територіальні компроміси в Донбасі. Саміт завершився без конкретної угоди. Після саміту дипломатичний фокус змістився на питання про негайне припинення вогню чи постійний мир.

У останні місяці 2025 року, зокрема в грудні, переговори щодо російсько-української війни набули нового імпульсу, з фокусом на американському плані миру. Зустрічі в Маямі між радниками Трампа, українськими та європейськими представниками, а також російським посланцем, проходили позитивно, як заявив російський представник. Однак Росія відкинула прогрес, назвавши пропозиції досить неконструктивними. Шанси на мир не покращилися через зміни пунктів мирного плану, загрожуючи ризиком нових вторгнень РФ в Україну. Спеціальний посланець Трампа повідомив про "конкретний прогрес" у Флориді, але зіткнувся з суперечливими вимогами Москви, що свідчать за оцінками розвідки США про незмінні воєнні цілі Путіна.

Адміністрація Трампа в 2025 році також посилила тиск на Венесуелу, запровадивши блокаду санкціонованих нафтових танкерів, що входять і виходять з країни, з метою обмежити основне джерело доходів уряду Ніколаса Мадуро. 16 грудня Трамп наказав посилити цю блокаду, що призвело до захоплення кількох суден. Аналітики Атлантичної ради вказують, що ця блокада може зменшити прибутки Венесуели від нафти на мільярди доларів, посилюючи економічну кризу в країні.

Ще однією з важливих подій року стало завершення війни в Газі, що ознаменувалося угодою про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом, досягнутою 9 жовтня 2025 року після двох років конфлікту. Ця угода, ініційована адміністрацією Трампа, включала 20-пунктовий план від 29 вересня про постійне припинення бойових дій та звільнення заручників. Хамас погодився на паузу в 5-10 років, з можливим зберіганням зброї. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав будь-яке припинення вогню "здачею тероризму", але угода стала кроком до стабілізації, з залученням міжнародних військ для нагляду.

Саміт G20 у ПАР

20-й саміт Великої двадцятки в Йоганнесбурзі (22–23 листопада 2025 року) став знаковою подією для глобальної політики й економіки, адже вперше за всю історію формат Великої двадцятки був реалізований на африканському континенті. Проведення саміту в Південно-Африканській Республіці мало не лише символічне, а й практичне значення: країни з розвиненою економікою та найбільші держави, що розвиваються, змушені були безпосередньо обговорювати проблеми кліматичних змін, боргового навантаження та фінансової нестабільності з урахуванням потреб Глобального Півдня. Центральними темами стали фінансування енергетичного переходу, реформування міжнародних фінансових інституцій та адаптація економік до кліматичних ризиків, які, за даними Світового банку, вже щороку коштують країнам, що розвиваються, понад 200 мільярдів доларів прямих збитків. Саміт у Йоганнесбурзі зафіксував зсув акценту світової економічної дискусії від абстрактних декларацій до пошуку механізмів реального перерозподілу ресурсів і відповідальності між державами.

Зміна влади у ФРН

У Європі головною подією року стали вибори в Федеративній Республіці Німеччина 23 лютого 2025 року, які призвели до перемоги ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца, який обійняв посаду канцлера 6 травня після другого голосування в Бундестазі. Мерц здобув перемогу з різницею в 6 голосів у першому раунді, що стало безпрецедентним для післявоєнної Німеччини. Його уряд зосередився на геополітичному лідерстві Європи, з акцентом на репарації від Росії, але зіткнувся з викликами, оскільки новий канцлер прагне перетворити Берлін на геополітичний хаб. Мерц впроваджує політику "нового реалізму", спрямовану на масштабне переозброєння Бундесверу та перетворення Німеччини на ключову військову силу Європи через стабільне фінансування ВПК понад 2% ВВП. У зовнішній політиці він займає значно жорсткішу позицію щодо агресорів, зокрема виступає за посилення військової допомоги Україні та активну протидію економічному впливу Китаю.

Новий папа у Ватикані

21 квітня 2025 року, у Великодній понеділок, у віці 88 років помер папа Франциск, що призвело до обрання нового понтифіка. Новим очільником Римо-Католицької церкви у світі було обрано вперше в історії уродженця США кардинала Роберта Превоста, що взяв ім’я Лев XIV. Новий Папа зосередився на продовженні реформ, але зіткнувся з багатьма викликами в Католицькій церкві, що налічує понад 1,3 мільярда вірян.

Прорив у лікуванні раку

2025 рік може стати переломним у медицині: вчені почали масово тестувати генетичні вакцини проти раку. Це одна з найважливіших наукових подій, яка дає надію на повне подолання хвороби. Міжнародні наукові консорціуми повідомили про обнадійливі результати пізніх фаз клінічних досліджень персоналізованих вакцин на основі матричної рибонуклеїнової кислоти, які навчають імунну систему розпізнавати та знищувати пухлинні клітини. За даними дослідників, у низці випробувань було зафіксовано суттєве зниження ризику рецидиву окремих видів раку порівняно зі стандартною терапією, що стало підставою для розширення програм клінічних досліджень у 2025 році. Хоча мова поки не йде про універсальну "вакцину від усіх видів раку", сам факт переходу таких розробок до масштабніших випробувань свідчить про зміну підходу до лікування онкологічних захворювань, які, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щороку забирають близько 10 мільйонів життів у світі.

