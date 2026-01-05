2025 год запомнится, как год, когда мировой порядок окончательно претерпел необратимые преобразования: изменение роли США, разрешение ближневосточного конфликта и попытка перелома в российско-украинской войне, все это изменило политический ландшафт планеты и может существенно повлиять на дальнейшее развитие мира на десятилетие вперед.

События 2025 года, которые оставили след в истории

Дональд Трамп и его новая политика

Политический ландшафт 2025 года претерпел радикальные изменения, начиная с инаугурации Дональда Трампа 20 января как 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Его администрация усилила иммиграционную политику и ввела новые тарифы, повлекшие глобальную торговую войну. В частности, 2 апреля, в "День освобождения", были введены универсальные 10% тарифы на импорт из всех стран, не охваченных другими санкциями. Для китайских товаров тарифная война выглядела следующим образом: со 2 апреля – 54%, с 5 апреля – до 145%. Завершилась торговая война значительными уступками со стороны других государств, в частности, средняя ставка тарифов на китайский импорт упала до около 31–47% после переговоров между главой КНР Си Цзиньпином и президентом США.

Кроме торговли, Трамп активно занимался переговорами с Россией по урегулированию военного конфликта в Украине. В марте американский президент заявил о возможном введении тарифов на российскую нефть в течение месяца. Кульминацией этих усилий стала встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным 15 августа 2025 года в Анкоридже, штат Аляска, США. Главной темой обсуждения была российско-украинская война с акцентом на возможное прекращение огня и территориальные компромиссы на Донбассе. Саммит завершился без конкретного соглашения. После саммита дипломатический фокус сместился на вопрос о немедленном прекращении огня или постоянном мире.

В последние месяцы 2025 года, в частности в декабре, переговоры по российско-украинской войне приобрели новый импульс, с фокусом на американском плане мира. Встречи в Майами между советниками Трампа, украинскими и европейскими представителями, а также российским посланником проходили положительно, как заявил российский представитель. Однако Россия отвергла прогресс, назвав предложения достаточно неконструктивными. Шансы на мир не улучшились из-за изменений пунктов мирного плана, угрожая риском новых вторжений РФ в Украину. Специальный посланник Трампа сообщил о "конкретном прогрессе" во Флориде, но столкнулся с противоречивыми требованиями Москвы, свидетельствующими по оценкам разведки США о неизменных военных целях Путина.

Администрация Трампа в 2025 году также усилила давление на Венесуэлу, введя блокаду входящих и выходящих из страны санкционированных нефтяных танкеров с целью ограничить основной источник доходов правительства Николаса Мадуро. 16 декабря Трамп приказал усилить эту блокаду, что привело к захвату нескольких судов. Аналитики Атлантического совета указывают, что эта блокада может уменьшить доходы Венесуэлы от нефти на миллиарды долларов, усугубляя экономический кризис в стране.

Еще одним из важных событий года стало завершение войны в Газе, ознаменовавшееся соглашением о прекращении огня между Израилем и Хамасом, достигнутым 9 октября 2025 года после двух лет конфликта. Это соглашение, инициированное администрацией Трампа, включало 20-пунктный план от 29 сентября о постоянном прекращении боевых действий и освобождении заложников. Хамас согласился на паузу в 5-10 лет с возможным хранением оружия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал любое прекращение огня "сдачей терроризма", но соглашение стало шагом к стабилизации, с привлечением международных войск для надзора.

Саммит G20 в ЮАР

20-й саммит Большой двадцатки в Йоханнесбурге (22–23 ноября 2025 года) стал знаковым событием для глобальной политики и экономики, ведь впервые за всю историю формат Большой двадцатки был реализован на африканском континенте. Проведение саммита в Южно-Африканской Республике имело не только символическое, но и практическое значение: страны с развитой экономикой и крупнейшие развивающиеся страны вынуждены были непосредственно обсуждать проблемы климатических изменений, долговой нагрузки и финансовой нестабильности с учетом потребностей Глобального Юга. Центральными темами стали финансирование энергетического перехода, реформирование международных финансовых институций и адаптация экономик к климатическим рискам, которые, по данным Всемирного банка, уже ежегодно стоят развивающимся странам более 200 миллиардов долларов прямых убытков. Саммит в Йоханнесбурге зафиксировал смещение акцента мировой экономической дискуссии от абстрактных деклараций к поиску механизмов реального перераспределения ресурсов и ответственности между государствами.

Смена власти в ФРГ

В Европе главным событием года стали выборы в Федеративной Республике Германия 23 февраля 2025, которые привели к победе ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца, который занял должность канцлера 6 мая после второго голосования в Бундестаге. Мерц одержал победу с разницей в 6 голосов в первом раунде, что стало беспрецедентным в послевоенной Германии. Его правительство сосредоточилось на геополитическом лидерстве Европы, с акцентом на репарации от России, но столкнулось с вызовами, поскольку новый канцлер стремится превратить Берлин в геополитический хаб. Мерц внедряет политику "нового реализма", направленную на масштабное перевооружение Бундесвера и превращение Германии в ключевую военную силу Европы через стабильное финансирование ВПК более 2% ВВП. Во внешней политике он занимает более жесткую позицию в отношении агрессоров, в частности выступает за усиление военной помощи Украине и активное противодействие экономическому влиянию Китая.

Новый папа в Ватикане

21 апреля 2025 года, в Пасхальный понедельник, в возрасте 88 лет умер папа Франциск, что привело к избранию нового понтифика. Новым главой Римско-Католической церкви в мире был избран впервые в истории уроженец США кардинал Роберт Превост, взявший имя Лев XIV. Новый Папа сосредоточился на продолжении реформ, но столкнулся со многими вызовами в Католической церкви, насчитывающей более 1,3 миллиарда верующих.

Прорыв в лечении рака

2025 может стать переломным в медицине: ученые начали массово тестировать генетические вакцины против рака. Это одно из важнейших научных событий, дающее надежду на полное преодоление болезни. Международные научные консорциумы сообщили об обнадеживающих результатах поздних фаз клинических исследований персонализированных вакцин на основе матричной рибонуклеиновой кислоты, обучающих иммунную систему распознавать и уничтожать опухолевые клетки. По данным исследователей, в ряде испытаний было зафиксировано существенное снижение риска рецидива отдельных видов рака по сравнению со стандартной терапией, что послужило основанием для расширения программ клинических исследований в 2025 году. Хотя речь пока не идет об универсальной "вакцине от всех видов рака", сам факт перехода таких разработок к более масштабным испытаниям свидетельствует об изменении подхода к лечению онкологических заболеваний, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно уносят около 10 миллионов жизней в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 технологических прорывах 2025 года, незаметно изменивших наш мир.

Также "Комментарии" писали о политических итогах 2025 года и почему 2026-й станет еще сложнее.