Нафтогаз під ударом: втрати видобутку сягають 30%, імпорт коштує мільярди – що чекає на домогосподарства

19 атак за перші 39 днів 2026 року — така статистика Нафтогазу лише на початку лютого. Російські дрони та ракети двічі за добу влучали у виробничі активи на Полтавщині та Сумщині. Видобуток газу, який і так скоротився більш ніж удвічі через удари 2025-го, знову під загрозою. Якщо обстріли не припиняться, до кінця березня доведеться імпортувати додаткові 4,4 млрд куб. м — це €2 млрд з кишені держави та платників податків. Але чи вистачить газу на опалення побутовим споживачам до весни?

Фото: коллаж comments.ua

Втрати видобутку через російські атаки

Російські атаки на інфраструктуру Нафтогазу у 2025-2026 роках призвели до катастрофічного зниження видобутку газу. За даними Євромайдан Пресс, Росія знищила 60% потужностей видобутку газу в Україні через 24 комбіновані удари по об'єктах Нафтогазу у 2025 році. Це змусило компанію різко збільшити імпорт: у 2025 році імпорт газу зріс у 9 разів до 6,5 млрд куб. м, порівняно з попереднім роком. У 2026 році ситуація погіршилася: лише з початку року зафіксовано 19 атак за 39 днів, включаючи удари по об'єктах у Полтавській області 8 лютого, що спричинило пожежі та пошкодження активів.

Економічні втрати оцінюються у 2-4 млрд євро прямих збитків від атак у 2025 році, з необхідністю імпорту додаткових 4,4 млрд куб. м газу вартістю 2 мільярди доларів для проходження опалювального сезону 2025/2026. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, виробництво газу в Україні впало на 40% у 2025 році через атаки, змушуючи збільшити імпорт щонайменше на 4,6 млрд куб. м. Попри це, Нафтогаз відновив понад половину втрачених потужностей до березня 2025 року, запустивши 83 нові свердловини та досягнувши річного видобутку 14,6 млрд куб. м у 2024 році – найвищого показника з 2017 року.

Для ілюстрації динаміки втрат і відновлення, наведено таблицю ключових показників видобутку та імпорту:

Рік Видобуток газу (млрд куб. м) Зниження видобутку (%) Імпорт газу (млрд куб. м) Вартість додаткового імпорту (€ млрд) 2024 19,0 - 0,7 - 2025 17,7 40-60 6,5 2,0 2026 (прогноз) 15,0-16,0 30+ 4,4+ 2,0

Джерело: дані з Euromaidan Press та Міжнародного енергетичного агентства.

Ці втрати не лише зменшують енергетичну незалежність України, але й посилюють геополітичні ризики, оскільки залежність від імпорту з Польщі, Угорщини, Словаччини та США зростає.

Виклики транспортування та розподілу в умовах припинення транзиту

Припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року, після завершення п'ятирічного контракту між Нафтогазом і Газпромом, призвело до щорічних втрат доходів у розмірі 1 мільярда доларів. Це змусило компанію переорієнтуватися на імпорт через західні кордони, включаючи зріджений природний газ (СПГ) зі США, Катару та Канади. За даними Карнегі, транзит припинився о 8 ранку 1 січня 2025 року, завершивши 60-річну еру, з реальними платежами від Газпрому близько $400 млн на рік через маніпуляції з номінаціями обсягів.

Атаки на трубопроводи, компресорні станції та розподільні центри зменшили виробництво на 40-50%, змушуючи імпортувати газ з Польщі, Угорщини та Словаччини. У 2025 році атаки пошкодили upstream-активи, спричинивши значні збитки, а в 2026 році атаки тільки посилились. Нафтогаз забезпечує постачання без обмежень, як заявив голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький: "Всі споживачі повністю забезпечені газом попри систематичні атаки ворога на газову інфраструктуру". Диверсифікація постачань, включаючи першу поставку американського СПГ у 2026 році обсягом майже 100 млн куб. м через партнерство з ORLEN, допомагає стабілізувати розподіл. Однак, зростання залежності від імпорту підвищує ризики для промисловості та домогосподарств у разі ескалації."

Фінансові та соціальні наслідки війни

Фінансовий стан Нафтогазу у 2026 році погіршився через накопичені збитки від регульованих цін, які нижчі за ринкові на 80% для 80% споживання. Борги від теплопостачальних компаній перевищили 95 мільярдів гривень, а прямі втрати від атак на видобуток призвели до падіння з 19 млрд куб. м у 2024 році. За оцінками Фітч Рейтингс, компанія має великі боргові зобов'язання, включаючи 689 мільйонів євро у липні 2026 року, з ризиком реструктуризації через атаки.

Субсидії захищають домогосподарства, але посилюють фіскальний тиск: PSO (зобов'язання з громадських послуг) призводить до втрат, обмежуючи кредитоспроможність. У першій половині 2025 року Нафтогаз сплатив 44,4 мільярда гривень податків, що становить 7% доходів державного бюджету. Сергій Корецький підкреслює: "Газова інфраструктура не має відношення до військових потреб, її знищення має одну мету: терор, щоб українці залишилися без газу, опалення та електрики". Перехід до ринкових цін після сезону 2025/2026 може залучити інвестиції, але вимагає соціального захисту.

Вплив на населення та соціальні аспекти

Війна вплинула на 12,4 мільйона роздрібних клієнтів Нафтогазу, з ризиками для опалення мільйонів домогосподарств. У 2025 році атаки залишили понад мільйон людей без опалення в містах як Кривий Ріг, Миколаїв та Херсон. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив понад 1,2 млрд євро на енергетичну безпеку у 2026 році, щоб пом'якшити втрати видобутку, зменшеного більш ніж удвічі.

Зростання тарифів через субсидії та борги посилює тиск на населення, але програми як "Теплові пакети" допомагають 10 тисячам жителів Києва та Київської області. Міністр економіки Олексій Соболев зазначив, що з жовтня 2025 року пошкоджено 8,5 гігават генерації через російські удари, що загрожує добробуту населення.

Перспективи відновлення видобутку до 2030 року

Нафтогаз планує відновлення видобутку до 2030 року через нові свердловини та ремонт, з потенціалом розвитку власного видобутку для зменшення залежності від імпорту. За прогнозами, імпорт для сезону 2025/2026 складе 4 млрд куб. м, з більшістю вже придбаною. Компанія підписала контракти на 1,5 млрд куб. м у 2025 році, включаючи 400 млн для постачання в 2026.

Інновації, як цифрова трансформація та зелений перехід, можуть допомогти: Нафтогаз планує 1 гігават відновлюваних джерел енергії до 2030 року. Однак, за оцінками Green Deal Україна, регульовані ціни ускладнюють фінансування, з накопиченням боргів через PSO. Перехід до ринкових цін після сезону може залучити інвестиції, забезпечуючи відновлення.

Наразі, стан Нафтогазу у 2026 році залишається стабільним попри втрати від війни. Збитки від атак, припинення транзиту та борги вимагають негайних реформ, але диверсифікація імпорту та відновлення потужностей дають надію на енергетичну незалежність. Без міжнародної підтримки та внутрішніх змін ризики для населення залишаться високими, але стратегії відновлення до 2030 року можуть змінити ситуацію.