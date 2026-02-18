Нафтогаз под ударом: потери добычи достигают 30%, импорт стоит миллиарды – что ждет домохозяйства

19 атак за первые 39 дней 2026 года – такова статистика Нафтогаза только в начале февраля. Российские дроны и ракеты дважды в сутки попадали в производственные активы в Полтавской и Сумской областях. Добыча газа, которая и так сократилась более чем вдвое из-за ударов 2025-го, снова под угрозой. Если обстрелы не прекратятся, до конца марта придется импортировать дополнительные 4,4 млрд. куб. м – это €2 млрд из кармана государства и налогоплательщиков. Но хватит ли газа для отопления бытовым потребителям до весны?

Потери добычи из-за российских атак

Российские атаки на инфраструктуру Нефтегаза в 2025-2026 годах привели к катастрофическому снижению добычи газа. По данным Евромайдана Пресс, Россия уничтожила 60% мощностей добычи газа в Украине из-за 24 комбинированных ударов по объектам Нафтогаза в 2025 году. Это вынудило компанию резко увеличить импорт: в 2025 году импорт газа вырос в 9 раз до 6,5 млрд куб. м по сравнению с предыдущим годом. В 2026 году ситуация ухудшилась: только с начала года зафиксировано 19 атак за 39 дней, включая удары по объектам в Полтавской области 8 февраля, что повлекло за собой пожар и повреждение активов.

Экономические потери оцениваются в 2-4 млрд евро прямого ущерба от атак в 2025 году, с необходимостью импорта дополнительных 4,4 млрд куб. м газа стоимостью 2 миллиарда долларов для прохождения отопительного сезона 2025/2026. По оценкам Международного энергетического агентства, производство газа в Украине упало на 40% в 2025 году из-за атак, заставляя увеличить импорт по меньшей мере на 4,6 млрд куб. м. Несмотря на это, Нафтогаз восстановил более половины утраченных мощностей к марту 2025 года, запустив 83 новых скважины и достигнув годовой добычи 14,6 млрд куб. м в 2024 году – наивысшего показателя с 2017 года.

Для иллюстрации динамики потерь и восстановления приведена таблица ключевых показателей добычи и импорта:

Год Добыча газа (млрд куб. м) Снижение добычи (%) Импорт газа (млрд куб. м) Стоимость дополнительного импорта (€ млрд) 2024 19,0 - 0,7 - 2025 17,7 40-60 6,5 2,0 2026 (прогноз) 15,0-16,0 30 4,4 2,0

Источник: данные из Euromaidan Press и Международного энергетического агентства.

Эти потери не только сокращают энергетическую независимость Украины, но и усиливают геополитические риски, поскольку зависимость от импорта из Польши, Венгрии, Словакии и США растет.

Вызовы транспортировки и распределения в условиях прекращения транзита

Прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года после завершения пятилетнего контракта между Нафтогазом и Газпромом привело к ежегодным потерям доходов в размере 1 миллиарда долларов. Это вынудило компанию переориентироваться на импорт через западные границы, включая сжиженный природный газ (СПГ) из США, Катара и Канады. По данным Карнеги, транзит прекратился в 8 утра 1 января 2025 года, завершив 60-летнюю эру, с реальными платежами от Газпрома около $400 мл в год из-за манипуляций с номинациями объемов.

Атаки на трубопроводы, компрессорные станции и распределительные центры снизили производство на 40-50%, заставляя импортировать газ из Польши, Венгрии и Словакии. В 2025 году атаки повредили upstream-активы, нанеся значительные убытки, а в 2026 году атаки только усилились. Нафтогаз обеспечивает поставки без ограничений, как заявил глава НАК " Нафтогаз Украины " Сергей Корецкий: "Все потребители полностью обеспечены газом, несмотря на систематические атаки врага на газовую инфраструктуру". Диверсификация поставок, включая первую поставку американского СПГ в 2026 году в объеме почти 100 млн куб. м через партнерство с ORLEN, помогает стабилизировать распределение. Однако рост зависимости от импорта повышает риск для промышленности и домохозяйств в случае эскалации. "

Финансовые и социальные последствия войны

Финансовое состояние Нафтогаза в 2026 году ухудшилось из-за накопленных убытков от регулируемых цен, которые ниже рыночных на 80% для 80% потребления. Долги от теплоснабжающих компаний превысили 95 миллиардов гривен, а прямые потери от атак на добычу привели к падению с 19 млрд куб. м в 2024 году. По оценкам Фитч Рейтингс, компания имеет большие долговые обязательства, включая 689 миллионов евро в июле 2026 года, с риском реструктуризации из-за атак.

Субсидии защищают домохозяйства, но усиливают фискальное давление: PSO (обязательства по общественным услугам) приводит к потерям, ограничивая кредитоспособность. В первой половине 2025 года "Нафтогаз" уплатил 44,4 миллиарда гривен налогов, что составляет 7% доходов государственного бюджета. Сергей Корецкий подчеркивает: "Газовая инфраструктура не имеет отношения к военным потребностям, ее уничтожение преследует одну цель: террор, чтобы украинцы остались без газа, отопления и электричества". Переход к рыночным ценам после сезона 2025/2026 может привлечь инвестиции, но требует социальной защиты.

Воздействие на население и социальные аспекты

Война повлияла на 12,4 миллионов розничных клиентов Нафтогаза, с рисками для отопления миллионов домохозяйств. В 2025 году атаки оставили более миллиона человек без отопления в городах как Кривой Рог, Николаев и Херсон. Европейский банк реконструкции и развития выделил более 1,2 млрд евро на энергетическую безопасность в 2026 году, чтобы смягчить потери добычи, уменьшенной более чем вдвое.

Рост тарифов из-за субсидий и долгов усиливает давление на население, но программы как "Тепловые пакеты" помогают 10 тысячам жителей Киева и Киевской области. Министр экономики Алексей Соболев отметил, что с октября 2025 года повреждено 8,5 гигаватт генерации из-за российских ударов, что угрожает благосостоянию населения.

Перспективы возобновления добычи до 2030 года

Нафтогаз планирует возобновление добычи до 2030 года через новые скважины и ремонт с потенциалом развития собственной добычи для уменьшения зависимости от импорта. По прогнозам, импорт для сезона 2025/2026 составит 4 млрд куб. м, с большинством уже приобретенным. Компания подписала контракты на 1,5 млрд. куб. м в 2025 году, включая 400 млн. для поставки в 2026 году.

Инновации как цифровая трансформация и зеленый переход могут помочь: Нафтогаз планирует 1 гигаватт возобновляемых источников энергии к 2030 году. Однако, по оценкам Green Deal Украина, регулируемые цены усложняют финансирование с накоплением долгов из-за PSO. Переход к рыночным ценам после сезона может привлечь инвестиции, обеспечивая восстановление.

Сейчас состояние Нафтогаза в 2026 году остается стабильным, несмотря на потери от войны. Ущерб от атак, прекращение транзита и долги требуют немедленных реформ, но диверсификация импорта и восстановление мощностей дает надежду на энергетическую независимость. Без международной поддержки и внутренних изменений риски для населения останутся высокими, но стратегии восстановления к 2030 году могут изменить ситуацию.