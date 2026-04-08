Державні компенсації високих цін на пальне: як Європа та Україна борються з дорожнечею

Ціни на пальне в усьому світі знову злетіли через геополітичну нестабільність на Близькому Сході. Водії в Україні, як і в країнах Європейського Союзу, відчувають удар по гаманцю. Але підходи до вирішення проблеми відрізняються. Деякі європейські держави пішли шляхом прямих податкових пільг, в той час як Україна запровадила цільову компенсацію для громадян. "Коментарі" спробували розібратися, як працює український механізм повернення частини вартості пального, чому влада обрала саме його, а не зниження акцизів чи жорстке стримування національних операторів, і який метод є ефективнішим.

Фото: портал "Коментарі"

Чому пальне дорожчає

Зростання світових котирувань нафти Brent та дизельного пального на європейських біржах призвело до стрибка цін на заправках. За даними консалтингової групи "А-95", лише за перші дні березня 2026 року дизель у Європі подорожчав у середньому на 20–45% залежно від країни. В Україні середня ціна бензину А-95 станом на початок квітня сягнула близько 73–75 гривень за літр, а дизельного пального — 87–89 гривень. При цьому без компенсаційних заходів ефективна вартість для водіїв була б ще вищою.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що вже у 2026 році надлишок пропозиції нафти та сповільнення зростання попиту призведуть до різкого падіння цін. Це дає надію на стабілізацію ринку, але наразі уряди змушені реагувати оперативно.

Що робить Європейський Союз для зниження цін

Більшість країн ЄС обрали класичний шлях — тимчасове зниження акцизів та податку на додану вартість. Це дозволяє знизити ціну на заправках для всіх споживачів одразу, без додаткових бюрократичних процедур.

Італія 19 березня 2026 року ухвалила постанову про зниження акцизів на бензин і дизельне пальне на 0,25 євро за літр (приблизно 11 гривень), а на скраплений газ — на 0,12 євро. Заходи діють тимчасово, але уряд вже розглядає продовження. Іспанія пішла ще далі: планує знизити податок на додану вартість на пальне з 21 до 10% і повністю скасувати акцизний збір на вуглеводні. Подібні кроки роблять Австрія, Угорщина та Хорватія — від податкових пільг до прямого регулювання маржі на заправках.

Такі рішення дають швидкий ефект: ціна на літр падає для кожного водія. Однак вони мають і зворотний бік — прямі втрати для державного бюджету. За оцінками експертів, у країнах з високими податками на пальне (а в ЄС мінімальні акцизи на бензин сягають 359 євро за тисячу літрів до 2028 року) таке зниження коштує сотні мільйонів євро щомісяця. Крім того, пільги діють для всіх, включно з великими флотами компаній і заможними власниками кількох авто.

Компенсація вартості пального для громадян в Україні

На відміну від Європи, Україна не пішла шляхом масового зниження податків. З 20 березня по 1 травня 2026 року діє державна програма часткової компенсації вартості пального в межах "Національного кешбеку". Громадяни — фізичні особи отримують повернення частини сплачених коштів: 15% за дизельне пальне, 10% за бензин і 5% за автогаз. Це дає змогу заощадити від 2 до 11 гривень на кожному літрі залежно від виду пального. Максимальна сума компенсації становить 1000 гривень на місяць саме за пальне (загальний ліміт програми "Національний кешбек" залишається 3000 гривень на місяць). За прогнозами, програмою скористаються мільйони українців.

Щоб отримати компенсацію, достатньо бути учасником програми "Національний кешбек". Якщо ви вже користуєтеся нею і маєте підключену картку, ніяких додаткових дій робити не треба. Для нових учасників процес простий і займає кілька хвилин. Спочатку потрібно відкрити спеціальну картку для виплат в одному з банків-партнерів. Потім у застосунку "Дія" у розділі "Послуги" — "Національний кешбек" прив’язати саме цю картку для отримання виплат. Після цього залишається лише заправлятися на автозаправних станціях, які беруть участь у програмі (наразі до неї долучилися майже 20 мереж, зокрема "Укрнафта", OKKO, WOG, UPG, БРСМ-Нафта, SOCAR та багато інших, і їх кількість постійно зростає), і оплачувати пальне саме цією підключеною карткою безготівково з формуванням фіскального чека. Готівкою або через мобільні застосунки заправок компенсація не нараховується.

Нарахування кешбеку відбувається автоматично. Кошти з’являються на картці вже наступного дня після заправки, а виплата на рахунок — до кінця наступного місяця після покупки. Наприклад, за пальне, куплене в березні, кошти зарахують до кінця квітня. Усе відстежується в застосунку "Дія" в розділі "Національний кешбек" — там видно нарахування в реальному часі. Отримані кошти можна витратити лише безготівково: на оплату комунальних послуг, продукти харчування українського виробництва, українські ліки, книжки, поштові послуги або донати на підтримку Сил оборони України. Готівкою зняти компенсацію не можна.

Програма коштує бюджету приблизно 20 мільйонів гривень на день, але фінансується за рахунок перерозподілу вже передбачених у бюджеті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства коштів — без додаткового навантаження на загальний кошторис. За даними на початок квітня, компенсацією вже скористалися понад 1,3 мільйона українців, а з моменту запуску відкрито понад 200 тисяч нових рахунків "Національного кешбеку". Прем’єр-міністр Юлія Свириденко наголошує, що програма працює ефективно й адресно.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв пояснив вибір механізму чітко: "Ми вивчили, як інші країни реагують на ситуацію зі світовими цінами на нафту, і обрали для України найбільш оптимальне рішення. Уряд запускає кешбек на пальне через вже наявну інфраструктуру програми "Національний кешбек". Програма вже працює як добре таргетований і технологічний інструмент підтримки". За його словами, зниження акцизів, яке застосовують у деяких європейських країнах, "вдарило би безпосередньо по армії, знизило б фінансування оборони", оскільки акцизи становлять значну частину доходів бюджету на військові потреби.

Роль державної компанії "Укрнафта" та контроль ринку

Замість масового зниження податків уряд використовує державну компанію "Укрнафта" як орієнтир справедливої ціни. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що "Укрнафта" продаватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи бенчмарк для всього ринку. Паралельно Антимонопольний комітет України та Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів посилили контроль за націнками приватних мереж, щоб уникнути спекуляцій.

Завдяки цьому ціни в Україні зростають повільніше, ніж у багатьох країнах Європи. За даними на початок березня, зростання в Україні становило близько 10 гривень на літр бензину, тоді як у Польщі — майже 18 гривень, а в Німеччині та Італії — ще більше.

Порівняння ефективності: податки проти компенсації

Який метод зниження цін на пальне кращий? Європейський підхід зі зниженням акцизів дає швидке й широке полегшення, але коштує дорого для бюджету і не завжди цільовий. Українська компенсація зберігає надходження до бюджету (акцизи продовжують зростати: з 2026 року на дизель — до 253,8 євро за тисячу літрів проти 215,7 у 2025-му, на бензин — до 300,8 євро), спрямовує кошти саме фізичним особам і не провокує дефіцит.

Експерти зазначають, що компенсація працює ефективніше в умовах війни. Вона коштує державі менше, ніж повноцінне зниження податків, і повертає гроші туди, де вони потрібні найбільше — пересічним громадянам. Крім того, значна частина компенсації (близько 75%) знову потрапляє в економіку через оплату комунальних послуг.

Для наочності порівняємо основні підходи:

Країна Метод компенсації Вплив на ціну за літр Вплив на бюджет Цільовість для громадян Україна Компенсація вартості (10–15 %) Ефективне зниження на 2–11 грн 600 млн грн/місяць, без доп. витрат Висока (тільки фізособи, ліміт 1000 грн) Італія Зниження акцизів на 0,25 євро Пряме зниження на 11 грн Значні втрати доходів Низька (для всіх) Іспанія Зниження ПДВ до 10 % + скасування акцизу Зниження на 15–20 % Великі втрати Низька (для всіх) Австрія, Угорщина Податкові пільги та регулювання Зниження на 5–15 % Втрати доходів Середня

Джерело: дані урядових рішень та консалтингової групи "А-95".

Прогноз цін на пальне: що чекати далі

Згідно з прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у 2026 році ціни на нафту можуть значно впасти через надлишок пропозиції. Це дасть можливість як Україні, так і Європі пом’якшити тиск. В Україні компенсаційна програма може бути продовжена або трансформована, якщо ситуація стабілізується. Головне — зберегти баланс між допомогою громадянам і фінансуванням оборони.

Український підхід виявився більш адаптованим до умов війни: він захищає бюджет, цільово підтримує людей і не допускає дефіциту. Європа ж платить за швидкість зниженням надходжень, що в мирний час прийнятно, але в умовах енергетичної кризи може створити нові проблеми. Врешті-решт, ефективність залежить від контексту: для країни, яка воює, важливіше зберегти ресурси для фронту, ніж дати всім однакову знижку.

Поки світові ціни коливаються, українські водії можуть розраховувати на часткову підтримку від держави. Але важливо користуватися програмою свідомо, перевіряти участь заправки та продовжувати стежити за ринком.