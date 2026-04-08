Государственные компенсации высоких цен на топливо: как Европа и Украина борются с дороговизной

Цены на горючее во всем мире снова взлетели из-за геополитической нестабильности на Ближнем Востоке. Водители в Украине, как и в странах Европейского Союза, ощущают удар по кошельку. Но подходы к решению проблемы разнятся. Некоторые европейские государства пошли по пути прямых налоговых льгот, в то время как Украина ввела целевую компенсацию для граждан. "Комментарии" попытались разобраться, как работает украинский механизм возврата части стоимости горючего, почему власти избрали именно его, а не снижение акцизов или жесткое сдерживание национальных операторов, и какой метод более эффективен.

Почему горючее дорожает

Рост мировых котировок нефти Brent и дизельного горючего на европейских биржах привел к скачку цен на заправках. По данным консалтинговой группы "А-95", только за первые дни марта 2026 года дизель в Европе подорожал в среднем на 20-45% в зависимости от страны. В Украине средняя цена бензина А-95 по состоянию на начало апреля составила около 73–75 гривен за литр, а дизельного горючего – 87–89 гривен. При этом без компенсационных мер эффективная стоимость для водителей была бы еще выше.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что уже в 2026 году переизбыток предложения нефти и замедление роста спроса приведут к резкому падению цен. Это дает надежду на стабилизацию рынка, но правительства вынуждены реагировать оперативно.

Что делает Европейский Союз для снижения цен

Большинство стран ЕС избрали классический путь – временное снижение акцизов и налога на добавленную стоимость. Это позволяет снизить цену на заправках для всех потребителей сразу без дополнительных бюрократических процедур.

Италия 19 марта 2026 приняла постановление о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо на 0,25 евро за литр (приблизительно 11 гривен), а на сжиженный газ — на 0,12 евро. Меры действуют временно, но правительство уже рассматривает продолжение. Испания пошла еще дальше: планирует снизить налог на добавленную стоимость на топливо с 21% до 10% и полностью отменить акцизный сбор на углеводороды. Подобные шаги предпринимают Австрия, Венгрия и Хорватия – от налоговых льгот до прямого регулирования маржи на заправках.

Такие решения дают быстрый эффект: цена на литр падает на каждого водителя. Однако они имеют и обратную сторону – прямые потери для государственного бюджета. По оценкам экспертов, в странах с высокими налогами на топливо (а в ЕС минимальные акцизы на бензин достигают 359 евро за тысячу литров до 2028 года), такое снижение стоит сотни миллионов евро ежемесячно. Кроме того, льготы действуют для всех, включая крупные флоты компаний и состоятельных владельцев нескольких авто.

Компенсация стоимости горючего для граждан в Украине

В отличие от Европы, Украина не пошла по пути массового снижения налогов. С 20 марта по 1 мая 2026 года действует государственная программа частичной компенсации стоимости горючего в рамках "Национального кэшбека". Граждане – физические лица получают возврат части уплаченных средств: 15% за дизельное топливо, 10% за бензин и 5% за автогаз. Это позволяет сэкономить от 2 до 11 гривен на каждом литре в зависимости от вида топлива. Максимальная сумма компенсации составляет 1000 гривен в месяц за горючее (общий лимит программы "Национальный кэшбек" остается 3000 гривен в месяц). По прогнозам, программой воспользуются миллионы украинцев.

Чтобы получить компенсацию, достаточно быть участником программы "Национальный Кэшбэк". Если вы уже пользуетесь ею и имеете подключенную карту, никаких дополнительных действий делать не нужно. Для новых участников процесс прост и занимает несколько минут. Сначала нужно открыть специальную карту для выплат в одном из банков-партнеров. Затем в приложении "Действие" в разделе "Услуги" — "Национальный кэшбек" привязать именно эту карту для получения выплат. После этого остается только заправляться на автозаправочных станциях, участвующих в программе (в настоящее время к ней присоединились почти 20 сетей, в частности "Укрнафта", OKKO, WOG, UPG, БРСМ-Нефть, SOCAR и многие другие, и их количество постоянно растет), и оплачивать горючее именно этой подключенной картой безготов. Наличными или через мобильные приложения заправок компенсация не начисляется.

Начисление кэшбека производится автоматически. Средства появляются на карте уже на следующий день после заправки, а выплата на счет – до конца следующего месяца после покупки. К примеру, за горючее, купленное в марте, средства отнесут до конца апреля. Все отслеживается в приложении "Действие" в разделе "Национальный кэшбек" – там видны начисления в реальном времени. Вырученные средства можно потратить только безналично: на оплату коммунальных услуг, продукты питания украинского производства, украинские лекарства, книги, почтовые услуги или донаты в поддержку Сил обороны Украины. Наличными снять компенсацию нельзя.

Программа стоит бюджету примерно 20 миллионов гривен в день, но финансируется за счет перераспределения уже предусмотренных в бюджете Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства средств — без дополнительной нагрузки на общую смету. По данным на начало апреля, компенсацией уже воспользовались более 1,3 миллионов украинцев, а с момента запуска открыто более 200 тысяч новых счетов "Национального кэшбека". Премьер-министр Юлия Свириденко отмечает, что программа работает эффективно и адресно.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев объяснил выбор механизма четко: "Мы изучили, как другие страны реагируют на ситуацию с мировыми ценами на нефть и выбрали для Украины наиболее оптимальное решение. Правительство запускает кэшбек на горючее из-за уже имеющейся инфраструктуры программы "Национальный кэшбек". Программа уже работает как хорошо таргетированный и технологический инструмент поддержки. По его словам, снижение акцизов, применяемое в некоторых европейских странах, "ударило бы непосредственно по армии, снизило бы финансирование обороны", поскольку акцизы составляют значительную часть доходов бюджета на военные нужды.

Роль государственной компании "Укрнефть" и контроль рынка

Вместо массового понижения налогов правительство использует государственную компанию "Укрнафта" как ориентир справедливой цены. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что "Укрнафта" будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя бенчмарк для всего рынка. Параллельно Антимонопольный комитет Украины и Государственная служба по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ужесточили контроль за наценками частных сетей, чтобы избежать спекуляций.

Благодаря этому, цены в Украине растут медленнее, чем во многих странах Европы. По данным на начало марта, рост в Украине составил около 10 гривен на литр бензина, тогда как в Польше – почти 18 гривен, а в Германии и Италии – еще больше.

Сравнение эффективности: налоги против компенсации

Какой метод снижения цен на топливо лучше? Европейский подход с понижением акцизов дает быстрое и широкое облегчение, но стоит дорого для бюджета и не всегда целевой. Украинская компенсация сохраняет поступления в бюджет (акцизы продолжают расти: с 2026 года на дизель – до 253,8 евро за тысячу литров против 215,7 в 2025-м, на бензин – до 300,8 евро), направляет средства именно физическим лицам и не провоцирует дефицит.

Эксперты отмечают, что компенсация работает более эффективно в условиях войны. Она стоит государству меньше, чем полноценное снижение налогов, и возвращает деньги туда, где они нужны больше всего – рядовым гражданам. Кроме того, значительная часть компенсации (около 75%) снова попадает в экономику из-за оплаты коммунальных услуг.

Для наглядности сравним основные подходы:

Страна Метод компенсации Влияние на цену за литр Влияние на бюджет Целевость для граждан Украина Компенсация стоимости (10-15%) Эффективное снижение на 2–11 грн 600 млн грн/месяц, без доп. расходов Высокая (только физлица, предел 1000 грн) Италия Снижение акцизов на 0,25 евро Прямое снижение на 11 грн Значительные потери доходов Низкая (для всех) Испания Снижение НДС до 10% отмены акциза Снижение на 15–20% Большие потери Низкая (для всех) Австрия, Венгрия Налоговые льготы и регулирование Снижение на 5-15% Потери доходов Средняя

Источник: данные правительственных решений и консалтинговой группы "А-95".

Прогноз цен на топливо: что ждать дальше

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, в 2026 году цены на нефть могут значительно упасть из-за избытка предложения. Это позволит как Украине, так и Европе смягчить давление. В Украине компенсационная программа может быть продлена или трансформирована, если ситуация стабилизируется. Главное – сохранить баланс между помощью гражданам и финансированием обороны.

Украинский подход оказался более адаптирован к условиям войны: он защищает бюджет, целево поддерживает людей и не допускает дефицита. Европа платит за скорость снижением поступлений, что в мирное время приемлемо, но в условиях энергетического кризиса может создать новые проблемы. В конце концов, эффективность зависит от контекста: для воюющей страны важнее сохранить ресурсы для фронта, чем дать всем одинаковую скидку.

Пока мировые цены колеблются, украинские водители могут рассчитывать на поддержку от государства. Но важно использовать программу сознательно, проверять участие заправки и продолжать следить за рынком.