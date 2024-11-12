Женщины хотят на войну: в каких областях Украины больше всего желающих воевать

Украина продолжает отражать наступление врага. Защищать родную землю от русских оккупантов готовы также женщины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, информирует портал "Комментарии".

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По данным министерства, Тернопольская область лидирует по количеству обратившихся в центры рекрутинга женщин среди кандидатов в ряды Сил обороны Украины — 48% от всех желающих в области.

Также высок уровень обращений женщин в Черновицкой (44%) и Черниговской (39%) областях. В среднем по стране доля женщин составляет 19% среди всех кандидатов через центры рекрутинга.

“Центры рекрутинга украинской армии предлагают более 10 000 вакансий в различных военных формированиях: ВСУ, Нацгвардия, Госпогранслужба и СБУ. Предоставление консультационных услуг осуществляется по принципу конфиденциальности. В центрах рекрутинга не раздают повестки. На сегодняшний день в Украине работают 44 центра рекрутинга” — говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине ситуация идет к снижению мобилизационного возраста. Западные партнеры называли возраст и 20-ти и 18-ти лет. Однако власти не хотят принимать такое решение, ведь возникают риски для страны в долгосрочной перспективе. Такое видение выразил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью изданию DW.

По его словам, понижение мобилизационного возраста приведет к значительному выезду населения за границу.

Что касается мобилизации женщин, то глава фонда не считает это критично нужным сегодня. Он объяснил, что выступает за идею обязательной срочной службы для женщин.

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