Женщине в Испании выплатят 88 тысяч евро за 26 лет работы домохозяйкой

В испанском городе Понте ведра провинциальный суд вынес решение, которое стало значительным прецедентом в правовой практике страны. Муж должен выплатить своей бывшей жене компенсацию за ее работу домохозяйкой в течение 26 лет брака.

Муж выплатит 88 000 евро за домашнюю работу бывшей жены

После расторжения брака женщина столкнулась с необходимостью немедленного поиска работы, что привело к значительному экономическому дисбалансу между бывшими супругами, особенно учитывая будущую пенсию.

Суд учел, что на протяжении почти трех десятилетий брака бывшая жена посвятила свою жизнь уходу за домом и воспитанию ребенка, практически не имея возможности работать за пределами дома , кроме короткого периода, составляющего 205 дней. В своем решении суд отметил, что финансовые взносы в семейный бюджет должны учитывать не только непосредственно заработную плату, но и неизмеримую работу по дому, которая обеспечивала возможность другим супругам сосредоточиться на карьере.

Предварительно, судом была назначена компенсация в размере 120 000 евро, однако после апелляции сумма была скорректирована до 88 025 евро, а также было установлено, что муж должен ежемесячно выплачивать бывшей жене пенсию в размере 350 евро в течение трех лет, с ежегодным обновлением соответственно к национальному индексу инфляции

Этот вердикт является частью растущей тенденции в Европейском судопроизводстве, где подобные случаи признания домашнего труда и компенсации за него становятся все более распространенными. Подобные дела были рассмотрены в Испании и Португалии, где суды определяли финансовые компенсации за многолетний домашний труд во время брака. Так, в прошлом году в Испании муж был обязан выплатить бывшей жене 204 000 евро за 25 лет домашней работы, а в Португалии бывшему мужу пришлось компенсировать 72 000 долларов за 30 лет неоплачиваемой работы своей бывшей жене.