Зеленский внезапно объявил праздник: успеют ли его отметить телохранители президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №31/2025 об установлении Дня Управления государственной охраны (УГО). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт главы государства. Указ датирован 15 января, появился он к концу дня, и сам праздник тоже будет отмечаться 15 января.

У охранников Зеленского 15 января теперь будет свой профессиональный праздник. Фото: Офис президента

Учитывая, что данный указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования, эта среда в Украине уже считается праздником сотрудников УГО.

"Учитывая значение деятельности Управления государственной охраны Украины в осуществлении государственной охраны в отношении определенных законом органов государственной власти Украины и объектов, обеспечении безопасности высших должностных лиц Украины и высоких должностных лиц, представителей иностранных государств и международных организаций на территории Украины, постановляю: Установить в Украине День Управления государственной охраны Украины, который отмечать ежегодно 15 января", — говорится в тексте документа.



Управление госохраны обеспечивает, в том числе, безопасность самого Зеленского и его семьи.



Как сообщал портал "Комментарии", в 2025 году в Украине учрежден еще один новый праздник . Ежегодно 3 июля будут отмечать День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Ежегодно 3 июля будут отмечать День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.





"Комментарии" рассказывали также, что б ольшинство людей отказываются от новогодних обещаний через 17-18 дней . То есть, 15 января этого еще не произошло, но обеты вот-вот забудутся, если не перевести их в практическую плоскость — а этого как раз большинство населения планеты не делает.



По словам ученых, обещания себе улетучиваются из-за слишком общих целей, которые поставил себе человек. Кроме того, важно не пытаться изменить все и сразу, а начать с какой-нибудь одной привычки. Чтобы что-то изменить в своей жизни, исследователи советуют быть конкретнее и ставить цели грамотно, с дедлайнами. Например, не "похудеть", а "сбросить два килограмма к апрелю".