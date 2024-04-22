Зарплаты военных в 2024 году: как правительство обновило порядок и размер выплат

В 2024 году на финансовую поддержку военнослужащих выделено 751,3 миллиарда гривен, а еще более 14 миллиардов гривен предусмотрено на поддержку ветеранов.

Выплаты военным в 2024 году

Портал "Комментарии" более подробно рассказывает, какие зарплаты предусмотрены для военных и какие доплаты могут получать военнослужащие.

Структура выплат для военных включает две составляющие — регулярное денежное пособие и дополнительное вознаграждение (надбавки, устанавливаемые на время военного положения). В настоящее время они составляют 30 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч гривен соответственно.

Регулярное денежное пособие для военнослужащих также делится на две части:

1. базовая часть, которая включает должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за стаж службы;

2. дополнительная часть — надбавки за особенности службы, режим секретности, научные или спортивные звания и т. д.

В 2024 году минимальная заработная плата новобранца составляет 20 130 гривен.

Кроме того, Министерство обороны запустило веб-сайт Социального обеспечения и поддержки военнослужащих и их семей, где доступен специальный калькулятор для расчета денежного обеспечения военных с учетом доплат.





Дополнительные выплаты военнослужащим

В августе 2023 года правительство внесло изменения в порядок выплат и размер дополнительного вознаграждения для военнослужащих: введены доплаты в размере 30 тысяч гривен, предусмотрены выплаты для раненых бойцов, инструкторов, курсантов и срочников.

Кому предоставляются дополнительные 30 тысяч гривен:

Военнослужащим (ВСУ, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтранспорта), выполняющим боевые задания для защиты Украины, населения и интересов государства;

Лица рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро и полицейских;

Военнослужащие на должностях руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных центрах и подразделениях (их доплаты могут варьироваться от 15 до 30 тысяч гривен в зависимости от квалификации).

Дополнительные выплаты в размере до 50 тысяч гривен могут получить:

Военнослужащие, которые осуществляют оперативное управление воинскими частями и подразделениями на линии столкновения и выполняют боевые задания на расстоянии первого эшелона обороны или наступления.

Денежное вознаграждение в 100 тысяч гривен может получить:

Военнослужащие, служащие ГСЧС и полиции, активно участвующие в боевых действиях для обеспечения нацбезопасности и обороны в районах проведения военных операций, включая временно оккупированные украинские территории;

Лица рядового и начальствующего состава территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, привлеченные к непосредственному участию в боевых действиях или осуществлению мер по нацбезопасности и обороне в районах проведения военных операций, включая временно оккупированные украинские территории.

Право на дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен также имеют:

Лица, получившие ранение в процессе защиты Украины и находящиеся на лечении (включая лечение за границей), учитывая время перемещения между медицинскими учреждениями и отпуск для лечения после тяжелого ранения;

Лица, захваченные в плен или находящиеся в статусе заложников или интернированные в нейтральные страны, а также безвестно отсутствующие после введения военного положения;

Родственники погибших в результате ранений, полученных после введения военного положения, в том числе на временно оккупированных территориях. В этом случае выплаты осуществляются за весь месяц, в котором произошла гибель.

Все эти доплаты выдаются пропорционально времени, в течение которого выполняются данные задачи.

Кроме того, военнослужащие, признанные Военно-медицинской комиссией ограниченно пригодными или непригодными к военной службе из-за полученного ранения, после нахождения под командованием соответствующих руководителей более двух месяцев и до окончания этого периода будут получать дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен ежемесячно.

Также указанным постановлением устанавливаются ежемесячные доплаты для военнослужащих, проходящих срочную службу (6 тысяч гривен) и для курсантов (2,35 тысячи гривен).



