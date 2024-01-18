Зарплаты руководства Министерства по делам ветеранов: оклад и разные надбавки

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в 2023 году получила зарплату 943,3 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Министерстве по делам ветеранов в ответ на запрос издания "Комментарии".



Глава Минветеранов Юлия Лапутина. Фото из открытых источников

Всего за 12 месяцев 2023 года главе Министерства по делам ветеранов Юлии Лапутиной было начислено 1,17 млн гривен заработной платы. Сюда входит оклад – 753,5 тыс. гривен, а также дополнительные выплаты. В частности, надбавка в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне – 150,7 тыс. гривен, а также командировочные средства 267,6 тыс. гривен. Однако после уплаты налогов – 228,5 тыс. гривен – фактическая зарплата Лапутиной составляет 943,3 тыс. гривен.

Первый замминистра Александр Порхун в 2023 году получил зарплату 1,083 млн гривен после уплаты налогов. Сюда входит оклад – 709,9 тыс. гривен, а также другие выплаты:

премии – 125,8 тыс. гривен;

надбавка в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне – 105,5 тыс. гривен;

основной ежегодный отпуск – 104,6 тыс. гривен;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 100 тыс. гривен;

другие выплаты.

Заместитель министра Светлана Кашенец начала работать у Министерства по делам ветеранов с 14 июня. За 7 месяцев работы Кашенец получила 685,2 тыс. гривен зарплаты. Эта сумма состоит из следующих частей:

оклад – 347,3 тыс. гривен;

командировки – 171,4 тыс. гривен;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 94,7 тыс. грн.;

материальная помощь на оздоровление – 98,4 тыс. гривен;

другие выплаты.

В 2023 году заместитель министра по цифровому развитию Татьяна Калита работала 11 месяцев, до декабря прошлого года. За это время Калита заработала 925,8 тыс. гривен. В выплату входят:

оклад – 590,2, тыс. гривен;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов – 100,7 тыс. гривен;

материальная помощь на оздоровление – 92,7 тыс. гривен;

другие выплаты.

Также в Министерстве по делам ветеранов работали не полный год еще несколько заместителей:

Евгений Котик (до марта 2023 года) – 171,4 тыс. гривен;

Игорь Яременко (до апреля 2023) – 286,9 тыс. гривен.

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