Зарплаты руководства Министерства по делам ветеранов: оклад и разные надбавки

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Slava Kot
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина в 2023 году получила зарплату 943,3 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Министерстве по делам ветеранов в ответ на запрос издания "Комментарии".
Глава Минветеранов Юлия Лапутина. Фото из открытых источников
Всего за 12 месяцев 2023 года главе Министерства по делам ветеранов Юлии Лапутиной было начислено 1,17 млн гривен заработной платы. Сюда входит оклад – 753,5 тыс. гривен, а также дополнительные выплаты. В частности, надбавка в связи с работой, предусматривающей доступ к государственной тайне – 150,7 тыс. гривен, а также командировочные средства 267,6 тыс. гривен. Однако после уплаты налогов – 228,5 тыс. гривен – фактическая зарплата Лапутиной составляет 943,3 тыс. гривен.
Первый замминистра Александр Порхун в 2023 году получил зарплату 1,083 млн гривен после уплаты налогов. Сюда входит оклад – 709,9 тыс. гривен, а также другие выплаты:
Заместитель министра Светлана Кашенец начала работать у Министерства по делам ветеранов с 14 июня. За 7 месяцев работы Кашенец получила 685,2 тыс. гривен зарплаты. Эта сумма состоит из следующих частей:
В 2023 году заместитель министра по цифровому развитию Татьяна Калита работала 11 месяцев, до декабря прошлого года. За это время Калита заработала 925,8 тыс. гривен. В выплату входят:
Также в Министерстве по делам ветеранов работали не полный год еще несколько заместителей:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о зарплате у руководителей Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
Также "Комментарии" писали, сколько денег получила в 2023 году вице-премьер-министр Ирина Верещук.
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