Зарплаты руководства КГГА: сколько денег получил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко и его заместители в 2023 году получили зарплату почти в семь миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные аппаратом исполнительного органа киевского городского совета по запросу издания "Комментарии".



Зарплаты мэра Киева Виталия Кличко и его заместителей. Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко за 12 месяцев 2023 года получил 1,003 млн гривен зарплаты. Однако после вычета налогов эта сумма составила 807,9 тыс. гривен. Оклад Кличко составляет 774,8 тыс. гривен, остальные – командировочные и другие выплаты. Самая высокая зарплата у Виталия Кличко была в декабре – 71,5 тыс. гривен, а самая низкая – в феврале – 60,3 тыс. гривен.





зарплата мэра Киева Виталия Кличко

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в 2023 году получил зарплату 752,4 тыс. гривен после уплаты налогов или 62,7 тыс. гривен усреднено ежемесячно. Оклад Поворозника составил 184,9 тыс. гривен. Также госслужащий получил дополнительные выплаты, в том числе надбавку за интенсивность труда – 184,9 тыс. гривен. Столько же денег первый замглавы КГГА получил в качестве премии. Кроме того, у Николая Поворозника еще были выплаты за выслугу лет – 92,4 тыс. гривен, а также социальную материальную помощь – 66,6 тыс. гривен и материальную помощь на оздоровление – 66,2 тыс. гривен.





зарплата первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника

Подобным образом начислялись выплаты и другим заместителям главы КГГА, включавшим оклад, надбавки, материальную помощь, премии и другие бонусы.

Список зарплат заместителей председателя КГГА за 2023 год:

Заместитель Виталия Кличко Петр Пантелеев получил зарплату 663,5 тыс. гривен после уплаты налогов. Оклад Пантлеева составил 176,5 тыс. гривен. Столько же была прибавка за интенсивность труда и премии.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский за 12 месяцев 2023 получил зарплату 604,6 тыс. гривен. Оклад Мондриевского составил 157,8 тыс. грн. Столько были премии и надбавка за интенсивность труда.

Заммэра Киева Вячеслав Непоп за 2023 год получил выплаты на сумму 568,7 тыс. гривен после налоговых вычетов. Оклад Непола составил 190,4 тыс. гривен. Такую же сумму замглавы КГГА получил за надбавку за интенсивность труда и премии.

Замглавы КГГА Ганна Старостенко получила зарплату 606,5 тыс. гривен. Оклад, надбавка за интенсивность труда и премии составили по 170,1 тыс. гривен.

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владислав Андронов на своей должности заработал 571,3 тыс. гривен. Оклад, надбавка за интенсивность труда и премии составили по 171,9 тыс. гривен.

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Елена Говорова получила зарплату 558,5 тыс. гривен после уплаты налогов. Оклад, надбавка за интенсивность труда составляла по 154,3 тыс. гривен, а премии 150,6 тыс. гривен.

Заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития Петр Оленич как госслужащий получил за 2023 год зарплату 587 тыс. гривен. Оклад, надбавка за интенсивность труда и премии составили по 168,6 тыс. гривен.

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопив получил зарплату за 2023 год 483,7 тыс. гривен. Оклад Прокопива 155,3 тыс. грн. Столько же были выплачены заместителю такими бонусами, как надбавка за интенсивность труда, премии.

Заместитель Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда получила зарплату 649,4 тыс. гривен. Оклад, надбавка за интенсивность труда и премии составили по 178,2 тыс. гривен.

Также зарплату получил заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Константин Усов 119 тыс. гривен. Такая сумма была выплачена Усову за последние три месяца 2023 года, после его полуторагодичного отсутствия в Украине из-за обучения в Гарварде.

Таким образом, общая сумма зарплаты руководству КГГА за 2023 год составила 6,9 млн гривен.

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