Зарплаты и дополнительные начисления военным: кому и сколько платят

О денежном довольствии военных нередко идут споры. В Харьковском ТЦК рассказали, какие оклады и дополнительные награды начисляют военным.

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Отмечается, что военнослужащие с первого дня службы получают денежное довольствие за выполнение ими воинских обязанностей

Основные выплаты составляют – должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет.

Дополнительные выплаты: повышение должностного оклада, всевозможные надбавки, доплаты и вознаграждения постоянного характера, премия.

Единовременные выплаты: вознаграждения и пособия, оказываемые при определенных обстоятельствах.

Минимальный размер денежного довольствия составляет 20 100 гривен. Его размер зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

Дополнительное вознаграждение

На период действия военного положения дополнительное вознаграждение начисляется и выплачивается в следующих размерах:

100 000 гривен в месяц – за непосредственное участие в боевых действиях. При этом такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины.

50 000 гривен — военнослужащим, выполняющим боевые задания в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.

30 000 гривен — на период действия военного положения военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задания согласно боевым приказам.

"Дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен выплачивается в расчете на месяц пропорционально времени выполнения таких задач", — пояснили в ТЦК.

70 000 – это дополнительная выплата для тех, кто находится на передовой за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач. В ТЦК объяснили, что в конкретный месяц эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения заданий.

От 15000 до 30000 гривен выплачивают инструкторам в учебных воинских частях с учетом их уровня подготовки (квалификации) пропорционально времени осуществления подготовки и обучения персонала.

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