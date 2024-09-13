Запад хочет вернуться к сладкой жизни за счет Украины: как разрушить эти планы

В последнее время от Берлина все чаще стали звучать разные предложения по окончании войны в Украине с помощью мирных договоров, отметил политолог Тарас Загородний. По его словам, суть всех предложений сводится к тому, что Германия призывает остановить войну, потому что она якобы снова хочет торговать с Россией.

США и ЕС

"Я думаю, что до наших западных партнеров нужно донести одно простое мнение: уважаемые, ни о какой хорошей сладкой жизни с Россией не может идти речь у вас, потому что ее не должно быть и ее не будет. Поскольку ваши активы известны, как и месторождения, из которых вы качаете сырье из России. И пока вы, уважаемые, не решите наши маленькие вопросы (военная помощь Украине, границы 91 года (это можно организовать из-за хаоса в России, членства Украины в НАТО и ЕС), какие-то "хулиганы" постоянно будут долбить ваши месторождения и активы на территории России и многое другое", — заявил Загородний.

Но, говорит политолог, надо подчеркивать, что конечно же такие вопросы могут быть решены очень быстро, если Украина станет членом НАТО и членом ЕС, причем не через 10 лет, а через 5 и желательно в очень ускоренном темпе, потому что нам нужно много ресурсов. .

"Все эти ваши сказки о "европейской семье" нам обычно уже по барабану. Нет там никакой европейской семьи. Есть чистый бизнес. Но если вы цинично о чистом бизнесе, то и у нас чистый бизнес. Ни о каком богатстве у вас речи не будет идти. Торговать с Россией вы только сможете в одном случае – когда Украина становится членом ЕС и НАТО", – заявил Загородний.

В противном случае, говорит политолог, Запад должен помогать и не думать, что он может вернуть себе сладкую жизнь за счет украинцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о так называемом мирном плане Шольца.



