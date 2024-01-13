Загородний: глава Укрэнерго Кудрицкий выпустил предполагаемого фигуранта дела Юнайтед Энерджи за границу

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отпустил в загранкомандировку одного из топ-менеджеров, который может быть ключевым фигурантом дела о краже электроэнергии трейдером "Юнайтед Энерджи", связываемого с олигархом Игорем Коломойским. Об этом в Facebook написал Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: из открытых источников

"Злые языки говорят, что со стороны Укрэнерго схему "администрировал" не один только указанный НАБУ директор департамента, а именно Дмитрий Кондрашов, глава департамента администратора расчетов. Также может иметь отношение к делу Никита Вишневский, директор по рыночным операциям Укрэнерго. И оба почему-то успели уехать за границу до того, как о схеме сообщило НАБУ", — отметил Загородний.

Аналитик обратил внимание на то, что только Кондрашову сообщено о подозрении. В то же время Вишневский не имеет никакого процессуального статуса. При этом глава Укрэнерго Кудрицкий дал ему "зеленый свет" на командировку за границу. Еще интереснее, что оттуда Вишневский якобы написал заявление об увольнении.

"Вот так просто. Вернется ли он в страну? время войны, а еще сидят при этом на государственной зарплате", — написал Тарас Загородний, добавив, что в пресс-релизе НАБУ нет ни слова о возможном сговоре среди топ-менеджеров Укрэнерго.



