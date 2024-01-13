logo

BTC/USD

43083.87

ETH/USD

2555.06

LTC/USD

72.31

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера Загородний: глава Укрэнерго Кудрицкий выпустил предполагаемого фигуранта дела Юнайтед Энерджи за границу
commentss НОВОСТИ Все новости

Загородний: глава Укрэнерго Кудрицкий выпустил предполагаемого фигуранта дела Юнайтед Энерджи за границу

Аналитик Тарас Загородний обращает внимание, что именно из-за границы фигурант дела Юнайтед Энерджи Вишневский якобы написал заявление об уходе с Укрэнерго

сегодня, 16:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отпустил в загранкомандировку одного из топ-менеджеров, который может быть ключевым фигурантом дела о краже электроэнергии трейдером "Юнайтед Энерджи", связываемого с олигархом Игорем Коломойским. Об этом в Facebook написал Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

Загородний: глава Укрэнерго Кудрицкий выпустил предполагаемого фигуранта дела Юнайтед Энерджи за границу

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: из открытых источников

"Злые языки говорят, что со стороны Укрэнерго схему "администрировал" не один только указанный НАБУ директор департамента, а именно Дмитрий Кондрашов, глава департамента администратора расчетов. Также может иметь отношение к делу Никита Вишневский, директор по рыночным операциям Укрэнерго. И оба почему-то успели уехать за границу до того, как о схеме сообщило НАБУ", — отметил Загородний.

Аналитик обратил внимание на то, что только Кондрашову сообщено о подозрении. В то же время Вишневский не имеет никакого процессуального статуса. При этом глава Укрэнерго Кудрицкий дал ему "зеленый свет" на командировку за границу. Еще интереснее, что оттуда Вишневский якобы написал заявление об увольнении.

"Вот так просто. Вернется ли он в страну? время войны, а еще сидят при этом на государственной зарплате", — написал Тарас Загородний, добавив, что в пресс-релизе НАБУ нет ни слова о возможном сговоре среди топ-менеджеров Укрэнерго.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/mMPyT7iaq8oT7jnC/?mibextid=WC7FNe
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости