Загородний: глава Укрэнерго Кудрицкий выпустил предполагаемого фигуранта дела Юнайтед Энерджи за границу

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Кравцев Сергей
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отпустил в загранкомандировку одного из топ-менеджеров, который может быть ключевым фигурантом дела о краже электроэнергии трейдером "Юнайтед Энерджи", связываемого с олигархом Игорем Коломойским. Об этом в Facebook написал Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: из открытых источников
Аналитик обратил внимание на то, что только Кондрашову сообщено о подозрении. В то же время Вишневский не имеет никакого процессуального статуса. При этом глава Укрэнерго Кудрицкий дал ему "зеленый свет" на командировку за границу. Еще интереснее, что оттуда Вишневский якобы написал заявление об увольнении.
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