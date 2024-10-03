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Вся надежда на женщин: на какие востребованные профессии предлагают переучиваться

В следующем году новые профессии смогут получить 1000 женщин

сегодня, 18:41
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжается реализация проекта Reskilling Ukraine – обучение женщин на условно мужские профессии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства экономики Украины.

Вся надежда на женщин: на какие востребованные профессии предлагают переучиваться

Иллюстративное фото

По данным министерства, 228 украинок прошли обучение и получили профессию водителей грузовиков и автобусов. Всего к концу 2024 года обучение пройдет более 300 женщин.

Заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная отметила, что украинский рынок адаптируется к новым реалиям. "Украинцы овладевают новыми, более востребованными профессиями, приобретают дополнительные навыки, повышают квалификацию, чтобы быть конкурентоспособными", — отметила она.

В министерстве сообщили, что обучение по программам OnTrack и BusDrive на сегодняшний день завершили 228 участниц, 188 из них овладели профессией водителя грузовика (категория С), 40 – водителя автобуса (категория D).

По словам программной менеджерки Reskilling Ukraine Евы Татаровой, к концу 2024 года обучение пройдет всего более 300 женщин. В следующем году учебную программу планируют расширить и добавить новые профессии, которые смогут овладеть около 1000 женщинами.

В рамках проекта формируются пилотные группы на обучение по профессиям водитель грузовых автомобилей с прицепом и полуприцепом (категория СЕ), а также оператор экскаваторов и фронтальных погрузчиков.

В министерстве уточнили, что участие в программах могут принять женщины от 18 лет, имеющие действительно водительское удостоверение и опыт вождения. Обучение безвозмездно и состоит из теоретического курса (проходит онлайн) и практических занятий, которые проходят в Киевской или Тернопольской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об актуальных вакансиях в Днепре.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/reskilling-ukraine-ponad-200-ukrainok-opanuvaly-profesiiu-vodiiok-avtobusiv-ta-vantazhivok
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