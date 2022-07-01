Всего за несколько кликов: в "Дії" можно получить гранты, чтобы открыть свой бизнес

Украинцы, потерявшие или ищущие работу, могут попытаться открыть свой бизнес и получить деньги на собственное дело в рамках государственного проекта "єРабота". Оформить заявку можно за несколько кликов в "Дії". О подробностях сообщили в Минцифри.
В рамках правительственной программы "єРабота" украинцы могут получить гранты для создания или развития бизнеса по трем направлениям: микрогрант для собственного дела с созданием рабочих мест, создание садов и теплиц, развитие и создание перерабатывающих предприятий.
"Выбирайте интересующее вас направление, пишите бизнес-план, делайте расчеты собственного дела и подавайте заявку на портале Дія. В случае согласования гранта деньги поступят на отдельный счет предпринимателя в Сбербанк ",- сообщила Валерия Иоанн.
Известно, что проект запущен по инициативе Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабинета Министров Украины, Государственной службы занятости Украины и Государственного банка "Ощадбанк".
Напомним, что "Комментарии" писали о подводных камнях проекта "еРабота" . Глава движения #SaveФЛП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что инициатива Кабмина – нужна, даже несколько запоздалая. Но, продолжает он, важный вопрос – как будут реализованы эти программы. По его словам, если и новые программы окажутся программами для избранных, для предприятий, принадлежащих родственникам, семьям наших власть имущих – толку не будет. А часть выделенных средств будет разворована через так называемые "прокладки". Экономика в итоге ничего не получит. Относительно стимулирования развития тепличных хозяйств выглядит несколько странно, когда такую программу запускают летом, считает Сергей Доротич. Такие проекты, объясняет он, логично развивать в начале года, чтобы получить те же огурцы, помидоры, зелень до того, как пойдет общий урожай. А речь идет о сумме от 5 до 7 млн грн, ожидаемом количестве грантов – 3000.
Заявку на получение гранта можно оформить в несколько кликов (фото из открытых источников)