Всего за несколько кликов: в "Дії" можно получить гранты, чтобы открыть свой бизнес

Украинцы, потерявшие или ищущие работу, могут попытаться открыть свой бизнес и получить деньги на собственное дело в рамках государственного проекта "єРабота". Оформить заявку можно за несколько кликов в "Дії". О подробностях сообщили в Минцифри.

В рамках правительственной программы "єРабота" украинцы могут получить гранты для создания или развития бизнеса по трем направлениям: микрогрант для собственного дела с созданием рабочих мест, создание садов и теплиц, развитие и создание перерабатывающих предприятий.