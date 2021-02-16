Возвращение на работу после декрета: 10 советов от экспертов

Когда вы будете готовы вернуться на работу после декретного отпуска, вам предстоит подумать о многих вещах, в том числе и о дополнительных рабочих обязанностях.

Мама работает в декрете. ФОТО: SHUTTERSTOCK

Внесите изменения, прежде чем вернуться на работу

Подумайте о том, как будет выглядеть ваша новая повседневная рутина, и существуют ли какие-то вещи, которые вы можете начать делать уже сейчас, чтобы облегчить переход, например, найти помощника по уходу за ребенком.

Выстройте доверительные отношения с опекуном (няней) вашего ребенка

"Доверительные отношения с няней или опекуном ребенка помогают родителям идти в ногу с обучением и развитием малыша, - говорит семейный психолог Анастасия Бирюкова, — позвольте няне малыша знать, насколько вы цените его работу. Старайтесь поддерживать связь с опекуном вашего ребенка на постоянной основе — не только тогда, когда у вас возникают проблемы — это еще один способ наладить отношения и облегчить решение любых проблем, которые возникают".

Планируйте заранее приготовления пищи на неделю

Вы можете попробовать приготовить больше, чем вам нужно, и заморозить остатки для будущих блюд. Кулинарные веб-сайты и журналы часто предлагают быстрые и простые семейные рецепты. Также держите некоторые продукты в кладовой или морозильной камере для быстрого и простого приема пищи, когда у вас нет времени на магазин.

Постарайтесь оставлять работу на работе

Теперь, когда вы проводите меньше времени со своим ребенком, постарайтесь максимально использовать время, которое у вас есть. Например, установите некоторые границы касательно работы, которую вы собираетесь брать на дом, включая ограничения времени на проверку электронных писем и/или телефонные звонки.

Сделайте максимум накануне

Такие вещи, как глажка одежды или приготовление обедов на завтрашний день с вечера, уменьшат спешку утром, позволяя вам насладиться завтраком вместе со своей семьей.

Придерживайтесь постоянного режима дня, если можете

Семейные процедуры помогают детям понять, чего ожидать, а также помогают им лучше себя вести. Размеренный и хорошо знакомый режим дня также поможет вам организовать семейную жизнь таким образом, чтобы максимально снизить любой стресс, который вы чувствуете в связи с выходом на работу.

Возьмите своего ребенка на работу

Это может стать веселым приключением не только для вашего малыша, но и для вас! Встреча с вашим ребенком также может облегчить понимание коллег, например, если вы должны уйти раньше, потому что ваш ребенок болен.

Имейте резервный план, когда ваш ребенок заболеет

В ранние годы все дети болеют довольно часто, поэтому неплохо решить, что вы будете делать, когда это произойдет.

Запланируйте семейное времяпрепровождение

Обязательно планируйте прогулку со своим партнером и ребенком пару вечеров каждую неделю, а также воскресный поход в зоопарк или кино, субботние оладьи на завтрак и пятничный вечер настольных игр. Это поможет вам не только качественно отдохнуть от работы, но и провести драгоценное время в кругу семьи, сблизиться с детьми, поделиться новостями с мужем и т.д.

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