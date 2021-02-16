Возвращение на работу после декрета: 10 советов от экспертов

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Седлецкая Татьяна
Когда вы будете готовы вернуться на работу после декретного
отпуска, вам предстоит подумать о многих вещах, в том числе и о дополнительных
рабочих обязанностях.
Мама работает в декрете. ФОТО: SHUTTERSTOCK
Внесите изменения, прежде чем вернуться на работу
Подумайте о том, как будет выглядеть ваша новая
повседневная рутина, и существуют ли какие-то вещи, которые вы можете начать
делать уже сейчас, чтобы облегчить переход, например, найти помощника по уходу
за ребенком.
Выстройте доверительные отношения с опекуном (няней)
вашего ребенка
Планируйте заранее приготовления пищи на неделю
Вы можете попробовать приготовить больше, чем вам нужно,
и заморозить остатки для будущих блюд. Кулинарные веб-сайты и журналы часто
предлагают быстрые и простые семейные рецепты. Также держите некоторые продукты
в кладовой или морозильной камере для быстрого и простого приема пищи, когда у
вас нет времени на магазин.
Постарайтесь оставлять работу на работе
Теперь, когда вы проводите меньше времени со своим ребенком,
постарайтесь максимально использовать время, которое у вас есть. Например, установите
некоторые границы касательно работы, которую вы собираетесь брать на дом, включая
ограничения времени на проверку электронных писем и/или телефонные звонки.
Сделайте максимум накануне
Такие вещи, как глажка одежды или приготовление обедов на
завтрашний день с вечера, уменьшат спешку утром, позволяя вам насладиться
завтраком вместе со своей семьей.
Придерживайтесь постоянного режима дня, если можете
Семейные процедуры помогают детям понять, чего ожидать, а
также помогают им лучше себя вести. Размеренный и хорошо знакомый режим дня
также поможет вам организовать семейную жизнь таким образом, чтобы максимально
снизить любой стресс, который вы чувствуете в связи с выходом на работу.
Возьмите своего ребенка на работу
Это может стать веселым приключением не только для вашего
малыша, но и для вас! Встреча с вашим ребенком также может облегчить понимание коллег,
например, если вы должны уйти раньше, потому что ваш ребенок болен.
Имейте резервный план, когда ваш ребенок заболеет
В ранние годы все дети болеют довольно часто, поэтому
неплохо решить, что вы будете делать, когда это произойдет.
Запланируйте семейное времяпрепровождение
Обязательно планируйте прогулку со своим партнером и ребенком
пару вечеров каждую неделю, а также воскресный поход в зоопарк или кино,
субботние оладьи на завтрак и пятничный вечер настольных игр. Это поможет вам
не только качественно отдохнуть от работы, но и провести драгоценное время в
кругу семьи, сблизиться с детьми, поделиться новостями с мужем и т.д.
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