Военнообязанных мобилизуют, несмотря на бронирование: юрист о циничной практике ТЦК

Работники ТЦК, несмотря на наличие бронирования, мобилизуют военнообязанных. Суды принимают решение о незаконной мобилизации, однако пока человек получит его, он должен служить. Об этом рассказал военный юрист Роман Лихачев в эфире "Киев24", сообщает портал "Комментарии".



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По словам юриста, есть соответствующие судебные решения о том, что забронированный мобилизован незаконно. Он убежден, что нужно искать справедливые пути баланса между необходимостью мобилизации и бронированием, чтобы не было злоупотреблений.

“Много случаев, когда людей с бронированием все равно призывают в армию. У меня таких обращений очень много и то, что люди недооформляют документы. Также есть случаи мобилизации, потому что у ТЦК есть план”, — отметил он.

По словам адвоката, есть и судебные решения, которые забронированного призвали незаконно, однако человек получит это решение через год, полтора, и все это время он будет служить.

Напомним, что в Украине до 15 ноября приостановили бронирование, а компании, которые подавали запросы – проверяют.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о справедливой модели экономического бронирования. Свое видение процесса он сообщил в ходе интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.

Владимир Зеленский убежден, что критерием для экономического бронирования не может быть профессия, а справедливая модель бронирования в Украине еще не разработана.

Узнать подробнее, как Владимир Зеленский видит реализацию экономического бронирования от мобилизации, можно по ссылке.

