Верещук призвала внутренних переселенцев искать работу

Внутри перемещенным украинцам не стоит полагаться только на государственные выплаты, ждать возвращения на старое место работы, а пытаться трудоустроиться на новом рабочем месте. Об этом в эфире единого марафона новостей заявила Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишут "Комментарии".

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Она подчеркнула, что трудоустройство – это не только доход, но и личное развитие. Ирина Верещук также отметила, что среди внутренне перемещенных немало активных граждан, которые после переезда в другой населенный пункт не полагались только на деньги от государства, а устроились на работу. Многие готовы остаться в тех общинах, куда переехали, считает должностное лицо. Она также призвала работодателей идти навстречу внутренне перемещенным соотечественникам.





"Для трудоустройства ВПЛ нужна инициатива двух сторон – тех, кому нужна работа, и тех, кто ее предоставляет. Поэтому я апеллирую к обоим. Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться и улучшать свою жизнь", – сказала Ирина Верещук.





Как известно, в марте 2022 года стартовали выплаты зарегистрированным внутренним переселенцам ежемесячного пособия. Его размер составляет две тысячи гривен для взрослых и три тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью.





С мая условия выплаты изменились. Правительство решило предоставлять пособие тем ВПЛ, которые переместились из районов проведения боевых действий или находящиеся во временной оккупации. Их перечень утверждается Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций. Кроме того, выплата была предусмотрена внутренне перемещенным лицам с разрушенным или непригодным для проживания жильем.

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