Южная Корея определит объем поставок оружия в Украину в зависимости от позиции России в отношении Северной Кореи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник по национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин, сообщает "Yonhap".

Южная Корея. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, Южная Корея рассмотрит возможность поставок оружия на Украину после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский диктатор Владимир Путин подписали пакт, обязывающий к взаимной обороне в случае войны.

"Существуют различные варианты предоставления оружия, и наша позиция по поводу последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия будет действовать в дальнейшем", — заявил Чан Хо Чжин.

Сеул может изменить свою позицию по поставкам вооружения Украине в свете нового оборонного пакта между Северной Кореей и Россией. Соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", подписанное диктаторами КНДР и РФ, предусматривает "немедленную" взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон.

Это побудило Южную Корею к пересмотру своей политики о косвенной поддержке Украины, которая до сих пор ограничивалась гуманитарной помощью и разведкой.

Потенциальное изменение политики Сеула может стать значительным шагом вперед для Украины, которая борется против российской агрессии с 2014 года. Южная Корея, как один из ведущих мировых производителей оружия, может предоставить Украине широкий спектр вооружения.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет "очень большой ошибкой", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие после того, как Сеул допустил такую возможность в ответ на приверженность России к военному сотрудничеству с Северной Кореей.



