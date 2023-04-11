Такой эксперимент будет продолжаться до седьмого мая, а его результаты будут объявлены в июле, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки". Такую информацию сообщили в мэрии Валенсии.



Испанский город Валенсия станет первым в мире, где испытают четырехдневную рабочую неделю

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"Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный лунный проект с 32-часовой рабочей недели", – отмечается в пресс-релизе.

Во время такого исследования руководители испанского города хотят проанализировать, как четырехдневная рабочая неделя влияет на здоровье жителей, их благополучие и настроение. Особенно исследователи обратят внимание и на такой аспект, как – экономика в городе: в сфере досуга, торговли и гостеприимства.

В этом списке экология и окружающая среда.

Своеобразный эксперимент продлится до седьмого мая. По предварительным прогнозам, его результаты власти города Валенсия планируют обнародовать летом.

Как писали "Комментарии", радикальное исламистское движение "Талибан" запретило афганским сотрудницам Организации Объединенных Наций работать на территории Афганистана. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW. Представители ООН встретились с властями в Кабуле, чтобы прояснить ситуацию.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что вопреки санкциям более 1400 компаний из ЕС и стран Большой семерки все еще работают в России, согласно исследованию, проведенному Йельским университетом. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Wilson Center.



Напомним, "Комментарии" писали, компания OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4, способного воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.

