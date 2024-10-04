В октябре часть пенсионеров ожидает приятный сюрприз в виде прибавок к пенсии. Выплаты возрастут для тех, кто старше 70 лет и отвечает определенным критериям. Детальнее о том, как получить эти дополнительные средства и сколько именно можно получить в зависимости от возраста.

В октябре пенсия некоторых украинцев вырастет почти на 600 гривен

В настоящее время, согласно последним сообщениям от Пенсионного Фонда Украины (ПФУ), в этом году не запланированы новые перерасчеты или индексации пенсий, которые были бы осуществлены на общих основаниях. Однако часть пенсионеров все же сможет рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат благодаря введению возрастных надбавок.

Как отмечает ПФУ, уже в октябре этого года надбавки будут начислены пенсионерам, отвечающим следующим условиям:

Возраст 70 лет и старше;

Получение пенсии по возрасту;

Размер общей ежемесячной пенсии составляет менее 10 340,35 гривен.

Размер надбавок зависит от возраста пенсионера:

В возрасте от 70 до 74 лет включительно могут рассчитывать на прибавку в размере 300 гривен;

В возрасте от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;

В возрасте от 80 лет и старше — 570 гривен.

Эти надбавки начисляются автоматически и прилагаются к основному размеру пенсионной выплаты. Это позволяет пенсионерам не беспокоиться о необходимости подачи дополнительных заявлений или документов для получения этих средств. Надбавка является признанием государством важности поддержки старшего поколения, внесшего значительный вклад в развитие страны.

Читайте на портале "Комментарии" — К началу 2023 года в Украине В Украине в октябре части пенсионеров вырастут пенсии: кто получит надбавки 10,687 млн пенсионеров. В среднем они получают по 4622,6 грн в месяц. Такие данные обнародовала народная депутат, председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, пишут "Комментарии".