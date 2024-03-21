В Украине увеличилось количество трудоустроенных лиц с инвалидностью

В Украине наблюдается рост трудоустроенных лиц с инвалидностью. По информации, предоставленной Комитетом по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, по состоянию на 2023 год, более 403 тысяч человек с инвалидностью нашли работу на 72 380 предприятиях страны, где используют наемный труд от восьми и более человек. Эта статистика оказалась еще более впечатляющей, учитывая, что количество таких предприятий уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

Украина отчитывается об увеличении занятости среди лиц с инвалидностью

Вадим Струневич, заместитель председателя вышеупомянутого комитета, получил информацию от Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, согласно которой количество работающих с инвалидностью выросло на 0,1% (или на 297 человек) по сравнению с прошлым годом за аналогичный период.

Особо важно отметить, что большинство лиц с инвалидностью в Украине, а именно более 86,7%, имеют инвалидность 2 или 3 группы. Это подчеркивает актуальность и важность занятости этих групп населения, особенно в контексте их стремления к экономической самостоятельности и интеграции в общество.

В рамках государственной политики поддержки лиц с инвалидностью, Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о верификации сведений в отдельных системах и реестрах" №3191-ІХ. Законодательный акт способствует созданию более эффективного механизма обмена информацией между государственными органами и институтами, отвечающими за социальную защиту и занятость, включая обмен данными о лицах с инвалидностью.

Этот закон внедряет инновационный механизм обмена данными между Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью и Государственной службой занятости, что значительно облегчает поиск работы для людей с ограниченными возможностями.

"Комментарии" писали, что в 2023 году в РФ на 30% возросло количество мужчин с инвалидностью в возрасте 31-59 лет.

