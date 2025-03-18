В Украине учащиеся смогут выбирать профили обучения: названы термины

С 2027 года учащиеся смогут выбирать профиль обучения, что станет важным шагом к осознанному выбору профессии. Об этом на правительственном заседании сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Учеба в школе. Фото: УНН

"В настоящее время правительство активно работает над внедрением основных элементов "Профильной" реформы", — отметил Шмигаль.

Он также добавил, что недавно правительство выделило 500 млн грн для обновления материально-технической базы школ.

"Образовательные заведения должны быть оснащены необходимыми средствами и технологиями для реализации профильного обучения", – подчеркнул премьер-министр.

Шмигаль также сообщил, что за последние два года финансирование реформы "Новой украинской школы" было увеличено на 50%, и в 2025 году бюджет НУШ составит более 2 миллиардов гривен.

В правительстве также отметили, что идет программа развития мастерских в учреждениях профессионально-технического образования.

"На эти цели выделено 540 млн грн. Уже оборудовали около 100 мастерских в учебных заведениях, более 30 из них заработали этой зимой. Мы планируем открыть еще до сотни новых мастерских", — добавил премьер-министр.

По его словам, в Украине создаются условия для подготовки квалифицированных кадров для восстановления страны, а также предоставления возможности внутренне перемещенным лицам и всем желающим получить новую специальность.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Министерство цифровой трансформации Украины представило новые учебные курсы на национальной онлайн-платформе "Действие. Цифровое образование". Эта инициатива нацелена на то, чтобы каждый гражданин мог бесплатно овладеть современными цифровыми навыками, которые пригодятся в работе и обучении, способствуя профессиональному и личностному росту.