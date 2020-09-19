В Украине с приходом осени значительно выросло количество вакансий: кого ищут работодатели

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Татьяна Веремеева
Количество вакансий в Украине вернулось к тому уровню, на
котором было в начале марта 2020 года, до начала карантина из-за пандемии
коронавируса. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".
Так, по данным сайта Work.ua в начале марта текущего года
было опубликовано 54 тыс. вакансий, сейчас на сайте 54,5 тыс. активных вакансий.
По прогнозам портала, если Украину и мир не будут сотрясать кризисы, то роста
вакансий следует ожидать уже через 4 квартала. Также ожидается, что рынок труда
может через год вернуться к показателям, которые были в начале 2020 года.
В то же время, количество вакансий для IТ-специалистов несмотря
на карантин активно растет. В первые недели карантина, в конце марта – начале апреля
текущего года, на сервисе Djinni количество таких вакансий сократилось с 7,3
тыс. до 4,2 тыс. Но уже сейчас количество таких вакансий составляет 9,9 тыс.
Отмечается, что подобная картина наблюдается с вакансиями
для IТ-специалистов. До карантина на сервисе поиска работы для IТ-специалистов
Djinni было размещено 7,3 тысячи активных вакансий.
Кроме того, украинцы все чаще ищут работу в других
странах. Самыми популярными пока остаются Польша, Чехия и Германия. Правда, и
количество вакансий в других странах также растет. Так, согласно данным портала
Jooble, в начале лета было 6,7 тыс. вакансий для украинцев, в которых
предлагали работу зарубежом. В начале сентября
вакансий значительно уменьшилось, однако на прошлой неделе количество
возросло до 7,2 тыс.
Ранее "Комментарии" писали, что в ХХІ веке работа в офисе
является одним из самых распространенных видов трудовой деятельности. Казалось
бы, в чем тут может быть проблема? Сидишь себе за компьютером в удобном кресле
и клацаешь себе по клавиатуре. Но такая деятельность таит в себе множество
опасностей для здоровья.
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