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Главная Новости Общество работа и карьера В Украине с приходом осени значительно выросло количество вакансий: кого ищут работодатели
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В Украине с приходом осени значительно выросло количество вакансий: кого ищут работодатели

Количество вакансий в Украине вернулось на докарантинный уровень

сегодня, 11:23
Автор:

Татьяна Веремеева

Количество вакансий в Украине вернулось к тому уровню, на котором было в начале марта 2020 года, до начала карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

В Украине с приходом осени значительно выросло количество вакансий: кого ищут работодатели

Так, по данным сайта Work.ua в начале марта текущего года было опубликовано 54 тыс. вакансий, сейчас на сайте 54,5 тыс. активных вакансий. По прогнозам портала, если Украину и мир не будут сотрясать кризисы, то роста вакансий следует ожидать уже через 4 квартала. Также ожидается, что рынок труда может через год вернуться к показателям, которые были в начале 2020 года.

В то же время, количество вакансий для IТ-специалистов несмотря на карантин активно растет. В первые недели карантина, в конце марта – начале апреля текущего года, на сервисе Djinni количество таких вакансий сократилось с 7,3 тыс. до 4,2 тыс. Но уже сейчас количество таких вакансий составляет 9,9 тыс.

Отмечается, что подобная картина наблюдается с вакансиями для IТ-специалистов. До карантина на сервисе поиска работы для IТ-специалистов Djinni было размещено 7,3 тысячи активных вакансий.

Кроме того, украинцы все чаще ищут работу в других странах. Самыми популярными пока остаются Польша, Чехия и Германия. Правда, и количество вакансий в других странах также растет. Так, согласно данным портала Jooble, в начале лета было 6,7 тыс. вакансий для украинцев, в которых предлагали работу зарубежом. В начале сентября  вакансий значительно уменьшилось, однако на прошлой неделе количество возросло до 7,2 тыс.

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