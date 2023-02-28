В Украине проведут индексацию пенсий: кому повысят выплаты

Запланированное в марте повышение пенсий коснется 10,5 миллиона украинских пенсионеров и составит от 100 до 1500 гривен каждому пожилому гражданину. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля.

В Україні проведуть індексацію пенсій

"Уже во второй раз за время полномасштабной войны, по инициативе Президента Украины, мы проводим индексацию пенсий. С 1 марта пенсии возрастут на 20%. Индексация коснется 10,5 миллионов пенсионеров, — отмечает в своем телеграмм-канале Денис Шмыгаль. — Выплаты также будут повышены для пенсионеров силовых ведомств. Более того, пенсии вырастут и для граждан, которым они были назначены в 2020-2022 годах. В условиях войны ресурсы государства ограничены. Максимальный размер повышения составит 1,5 тысячи гривен. Тогда как минимальное повышение будет 100 грн даже в случае, если по расчету сумма индексации меньше".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, во время сегодняшнего заседания правительства Денис Шмыгаль отметил, что страна успешно прошла отопительный сезон.

"Украина выиграла не только битву за тепло, но и битву за свет — 17 дней подряд в энергетической сети нет дефицита мощности. В ближайшее время мы ее и не прогнозируем, если не произойдет массированного ракетного обстрела. Спасибо, мужественным и профессиональным энергетикам, тепловикам — за самоотверженный труд. Спасибо нашим силам ПВО за профессионализм, спасибо международным силам за поддержку".

Также премьер поблагодарил всех украинцев за бережливость в кризисное время.

Напомним, что украинский военный рассказал о ситуации в Бахмуте. А Финляндия начала строить заграждения на границе с Россией.