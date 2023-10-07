В Украине поздравили Путина с днем рождения

Российские легионеры, которые в составе легиона "Свобода России" воюют против путинской агрессии в Украине, поздравили хозяина Кремля с 71 днем рождения. Свое поздравление они написали подражая известному письму запорожских казаков турецкому султану. Об этом сообщают "Комментарии".

Легион "Свобода России" поздравил Путина в запорожском стиле

"Ты, пыня, чёрт валдайский, и проклятого чёрта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту президент, когда голой жопой ежа не убьёшь. Чёрт ты, высрана твоя морда. Не будешь ты, сукин ты сын, сынов российских под собой иметь, твоей армии мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой, — начинается поздравление, опубликованное в телеграмм-канале Легиона. - Лубянский ты фэйс, Ольгинский тролль, Кремлевский дед, Валдайский трус, Китайская марионетка, бункерный карлик, Лужницкий лжец, Удмуртский двойник, всего света и подсвета дурак. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещеный лоб".

Завершается поздравление такими словами:

"Вот так тебе легионеры ответили, плешивому. Не будешь ты даже свиней в Подмосковье пасти".

Согласно официальной биографии, Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В течение 16 лет служил офицером внешней разведки КГБ, в том числе 6 лет в Дрездене. По возвращении в Ленинград работал помощником ректора ЛГУ, затем советником председателя Ленинградского горсовета Анатолия Собчака. Уволившись из КГБ 20 августа 1991 года, продолжил работу в мэрии Санкт-Петербурга. После поражения Собчака на губернаторских выборах 1996 года переехал в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. В 1997 году Путин получил степень кандидата экономических наук. После пребывания во главе Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря Совета Безопасности в августе 1999 года возглавил правительство.

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