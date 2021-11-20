В Украине пересчитают зарплаты: кто может рассчитывать на самую большую прибавку

По последним данным в Украине средняя зарплата снова повысилась. Сегодня она составляет 14,2 тысяч гривен. В следующем году ее рост может быть на уровне 20%. Самые большие шансы получить солидную прибавку к зарплате у сотрудников сферы продаж, рабочих и представителей IT-сектора. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал "Обозреватель".

Зарплата. Фото УНИАН

В комментарии изданию основатель компании Performance Managment Сергей Сароян рассказал, на повышение зарплат повлияет позитивная динамика в разных секторах экономики. В то же время эксперт обращает внимание на галопирующую инфляцию, которая фактически нивелирует рост зарплат. Даже при том, что украинцы станут получать больше, они не будут чувствовать укрепление своих семейных бюджетов. Цены в магазинах также пойдут вверх.

Сергей Сароян отметил, сегодня готовы предлагать повышение своим сотрудникам те бизнесмены, которые считают, что это будут оправданные затраты, то есть, сотрудники есть востребованными, следовательно, они должны быть хорошо мотивированы, чтобы не рассматривали возможности сменить место работы. В первую очередь, по повышении зарплат говорят в сферах продажи и IТ. Также повышения зарплат может коснуться и представителей рабочих специальностей. Все больше украинцев понимают, что намного перспективнее уезжать за границу на заработки. Потому работодатели в Украине будут пытаться мотивировать рабочих здесь в Украине.

Эксперт отметил, сейчас хорошие специалисты очень ценны в разных сферах. Как показывает практика, одно резюме сегодня может заинтересовать сразу 4-5 работодателей и уде у человека. Который ищет работу, появляется право выбора.

Читайте также на портале "Комментарии" — Анна Скороход рассказала о двух зарплатах нардепов в долларах.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!