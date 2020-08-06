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В Украине хотят ввести новые штрафы для таксистов

Для таксистов в Украине хотят ввести специальные патенты

6 августа 2020, 13:02 comments501
Автор:

Таисия Ерохина
В Украине хотят ввести новые штрафы для таксистов

В Украине могут ввести новые налоги и штрафы для нелегальных таксистов. Такие изменения предусматривает законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ".

Так, таксисты смогут работать только при наличии патента на осуществление внутренних перевозок пассажиров легковыми автомобилями. Документ выдается физическому лицу сроком на один год или на один месяц. Стоимость патента будет составлять размер одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года. Штраф за отсутствие патента - 3400 грн. Такая же сумма штрафа предусмотрена и за предоставление информационных услуг по организации перевозок на такси по заказу лица, сведения о котором не включены в Реестр автомобильных перевозчиков, в том числе заказы через вебсайты, номера телефонов, приложения.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, на сегодня объем рынка внутренних перевозок на такси и легковыми авто на заказ составляет около 40 млрд грн в год (рынок информационных услуг - около 4 млрд грн). При этом, количество лиц, задействованных в перевозках, равно около 220 000, но 98% из них работают неофициально.

Ожидается, что закон даст дополнительное наполнение бюджета около 800 млн грн в год.

Документ будет находиться на обсуждение до сентября.

Напомним, появилось мобильное приложение, которое позволит пассажирам вознаграждать водителей такси.


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