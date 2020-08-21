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Главная Новости Общество работа и карьера В Украине число безработных может значительно превышать официальные данные, - ФРИ
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В Украине число безработных может значительно превышать официальные данные, - ФРИ

По мнению главы Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, безработных в Украине может быть больше миллиона

сегодня, 13:24
Автор:

Максим Иванов

С начала введения карантинных мер в Украине официально потеряли работу почти полмиллиона граждан. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года количество безработных увеличилось на 67%. Всего, по состоянию на 20 августа, статус безработных имеют почти 488 тысяч украинцев, помощь получают 411 тысяч человек, свидетельствуют данные Государственной службе занятости.

Однако, по словам генерального директора Федерации работодателей Украины Руслана Ильичева, уровень скрытой безработицы в Украине значительно выше.

В Украине число безработных может значительно превышать официальные данные, - ФРИ

"Человек, который вернулся из-за границы, был в трудовой миграции, здесь нигде не устроился, нигде не стал (на учет по безработице, - прим. ред.). Человек, который был занят неофициально и даже человек, который был уволен и не пошел получать статус безработного. Такие тоже есть. Мы считаем, их гораздо больше, чем 500 тысяч, возможно, миллион и даже больше, чем миллион", - уверяет Ильичев.

Однако, по официальным данным, сейчас наблюдается положительная динамика. При этом Нацбанк прогнозирует, что в случае следующей волны пандемии работу может потерять каждый десятый украинец.


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