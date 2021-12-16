В течение года на телеканал Дом пошел почти миллиард гривен из госбюджета

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Ольга Чародий
В течение года на государственный русскоязычный телеканал "Дом" из бюджета выделен почти миллиард гривен. Об этом сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк в Facebook. Как отметила Романюк, миллиард – это половина бюджета Общественного, "у которого 23 телеканала, а еще радиостанции, оркестры и т.д., и ко всему сайт, который сейчас уже входит в топ-15 по Украине".
Телеканал Дом - фото из открытых источников
После чего исполнительный директор ИМИ спросила, где рейтинги Дома и на что пошел миллиард бюджетных средств. Она убеждена: то же будет и с телеканалом "Рада". На него планируют выделить из бюджета около полумиллиарда гривен.
Она убеждена: для развитой демократической страны это ересь.
Напомним, государственный телеканал иновещания "ДОМ" "слуги народа" (Офис Президента) превращают в общенациональный русскоязычный телеканал. Якобы, таким образом, власть обеспечивает права внутренне перемещенных лиц. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает портал "Комментарии". "Честно говоря, переселенцы как раз убегали от русскоязычных захватчиков – зачем их преследовать русскоязычным контентом? Мне лично, как переселенцу, русский язык не нужен – я достаточно образованный человек, чтобы понимать и применять украинский. Не следует считать переселенцев – людьми с ограниченными интеллектуальными возможностями", – отметил Сергей Костинский.
Он добавляет, частные телеканалы, до сих пор сопротивляющиеся языковым квотам и закону о государственном языке, таким образом, получили сигнал о том, что государство предоставляет приоритет в информационной политике именно русскому языку. Это означает откат в распространении употребления украинского языка в медийном, публичном пространстве.
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