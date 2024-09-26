В Одесской области мужчина переоборудовал грузовик для перевозки уклонистов за границу (ФОТО)

В Одесской области полиция задержала организатора нелегального канала переправки военнообязанных в Молдову. Мужчина брал 1000 евро за "услугу" и был задержан во время очередной перевозки. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.



Схема выезда за границу. Фото: Нацполиция

Операцию по выявлению организатора провели оперативники и следователи Белгород-Днестровского районного отдела полиции вместе с пограничниками. Как сообщил начальник районного отдела полиции Павел Бобчинский, 36-летний житель Болградского района, занимавшийся междугородними перевозками, переоборудовал свой грузовик, создав в полуприцепе тайник для перевозки мужчин до границы с Молдовой.

Оперативники Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с пограничниками провели операцию, в ходе которой был задержан 36-летний житель Болградского района. Он использовал свой грузовик, оборудованный тайником, для перевозки мужчин до границы с Молдовой. Во время задержания он транспортировал 37-летнего харьковчанина, нашедшего через мессенджеры. За данную услугу планировалась плата в 1000 евро.

Грузовик остановили на трассе Одесса-Рени. Правоохранители изъяли транспорт и средства связи, которыми пользовался злоумышленник. Начальник Белгород-Днестровской прокуратуры Александр Сары сообщил, что задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, за совершенное ему грозит до пяти лет заключения. Мужчине, пытавшемуся нелегально пересечь границу, грозит штраф до 8500 гривен или административный арест до 15 суток.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .

