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В Одесской области мужчина переоборудовал грузовик для перевозки уклонистов за границу (ФОТО)

В Одесской области разоблачили организатора незаконного канала переправки военнообязанных в Молдову

сегодня, 10:51
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Амбарцумян Анна

В Одесской области полиция задержала организатора нелегального канала переправки военнообязанных в Молдову. Мужчина брал 1000 евро за "услугу" и был задержан во время очередной перевозки. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

В Одесской области мужчина переоборудовал грузовик для перевозки уклонистов за границу (ФОТО)

Схема выезда за границу. Фото: Нацполиция

Операцию по выявлению организатора провели оперативники и следователи Белгород-Днестровского районного отдела полиции вместе с пограничниками. Как сообщил начальник районного отдела полиции Павел Бобчинский, 36-летний житель Болградского района, занимавшийся междугородними перевозками, переоборудовал свой грузовик, создав в полуприцепе тайник для перевозки мужчин до границы с Молдовой.

Оперативники Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с пограничниками провели операцию, в ходе которой был задержан 36-летний житель Болградского района. Он использовал свой грузовик, оборудованный тайником, для перевозки мужчин до границы с Молдовой. Во время задержания он транспортировал 37-летнего харьковчанина, нашедшего через мессенджеры. За данную услугу планировалась плата в 1000 евро.

Грузовик остановили на трассе Одесса-Рени. Правоохранители изъяли транспорт и средства связи, которыми пользовался злоумышленник. Начальник Белгород-Днестровской прокуратуры Александр Сары сообщил, что задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, за совершенное ему грозит до пяти лет заключения. Мужчине, пытавшемуся нелегально пересечь границу, грозит штраф до 8500 гривен или административный арест до 15 суток.

В Одесской области мужчина переоборудовал грузовик для перевозки уклонистов за границу (ФОТО) - фото 2
В Одесской области мужчина переоборудовал грузовик для перевозки уклонистов за границу (ФОТО) - фото 3
В Одесской области мужчина переоборудовал грузовик для перевозки уклонистов за границу (ФОТО) - фото 4

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .



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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/u-skhovantsi-vantazhivky-perevozyv-viiskovozoboviazanykh-na-odeshchyni-politseiski-vykryly-orhanizatora-nezakonnoho-kanalu-perepravlennia-osib-do-respubliky-moldovy
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