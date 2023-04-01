В Минздраве разъяснил ситуацию с лекарствами по рецепту

Внедрение электронного рецепта является лишь новым цифровым сервисом для удобства граждан, рецептурная группа препаратов не изменилась. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Внедрение электронного рецепта. Фото: из открытых источников

Министр отметил, единственное новшество – это то, что теперь изменились правила отпуска препаратов. Правительство ввело дополнительный сервис, который сегодня появился, — электронный рецепт.

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"Все остальные правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня такой, как и был до 24 февраля 2022 года... Никакие новые препараты не попали в рецептурную группу. Не изменилась никакая ситуация по усилению контроля отпуска", — рассказал Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что украинцы должны привыкать к цифровым сервисам, которые показывают прогрессивность, прозрачность и упрощают жизнь гражданам.

"Есть вопрос довоенного периода, когда у нас была группа рецептурных препаратов, которая должна отпускаться по рецепту врача. Эта рецептурная группа препаратов не менялась Минздравом ни до войны, ни сейчас. На 1 апреля 2022 года мы планировали зайти с электронным рецептом по антибиотикам. Из-за полномасштабного вторжения РФ, мы отсрочили внедрение электронного рецепта как дополнительного сервиса для пациента. При этом электронный рецепт на программу "Доступные лекарства" работает в нашей стране более 3 лет", — сообщил министр.

По словам Ляшко, в мае 2022 года Минздрав убрал рецептурный отпуск полностью на все лекарства для того, чтобы упростить хаотичную ситуацию, которая была связана с ведением боевых действий на территории Украины. Уже в августе системная логистика в аптечной сети стабилизировалась, и в августе было отменено действие постановления на безрецептурный отпуск антибиотиков, а также был запущен дополнительный сервис — Электронный рецепт.

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