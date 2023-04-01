В Минздраве разъяснил ситуацию с лекарствами по рецепту

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Внедрение электронного рецепта является лишь новым цифровым сервисом для удобства граждан, рецептурная группа препаратов не изменилась. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Внедрение электронного рецепта. Фото: из открытых источников
Министр отметил, единственное новшество – это то, что теперь изменились правила отпуска препаратов. Правительство ввело дополнительный сервис, который сегодня появился, — электронный рецепт.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Ляшко отметил, что украинцы должны привыкать к цифровым сервисам, которые показывают прогрессивность, прозрачность и упрощают жизнь гражданам.
По словам Ляшко, в мае 2022 года Минздрав убрал рецептурный отпуск полностью на все лекарства для того, чтобы упростить хаотичную ситуацию, которая была связана с ведением боевых действий на территории Украины. Уже в августе системная логистика в аптечной сети стабилизировалась, и в августе было отменено действие постановления на безрецептурный отпуск антибиотиков, а также был запущен дополнительный сервис — Электронный рецепт.
Читайте также на портале "Комментарии" - вероятность победы Украины в этом году: в США сделали тревожное заявление.
Обсуждения
Новости