В Харькове предлагают работу с зарплатой до 60 тысяч гривен

По состоянию на 10 октября, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2431 вакансия.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

1. Врач-офтальмолог – 60 000 грн.

2. Сестра медицинская (брат медицинский) – 50 000 грн.

3. Водитель автотранспортных средств – 45 000 грн.

4. Специалист по публичным закупкам – 32 000 грн.

5. Главный бухгалтер – 30 670 грн.

6. Врач-стоматолог – 30 000 грн.

7. Инженер-программист – 28 595 грн.

8. Начальник планово-экономического отдела – 26390 грн.

9. Инженер-конструктор – 25 000 грн.

10. Главный государственный аудитор – 23 460 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке .

По вопросам занятости обращайтесь в телеграммы или на "горячую линию" Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону 0800 600 498.

Информацию о состоянии работы и контактах филиалов Харьковского областного центра занятости и их структурных подразделений смотрите по ссылке .

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Киеве кандидат наук помогал устроиться на работу с бронированием: сколько брал денег

10 000 долларов за трудоустройство с бронированием от призыва в ВСУ: полица Киева разоблачила кандидата наук. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Мужчина должен помочь в оформлении на работу в организацию, которая занимается разминированием. Это позволяло бы получить бронь и избежать мобилизации. В настоящее время фигуранту доложено о подозрении за злоупотребление влиянием.