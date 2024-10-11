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В Харькове предлагают работу с зарплатой до 60 тысяч гривен

В Харькове и области актуальны более двух тысяч вакансий

сегодня, 12:33
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Автор:
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Недилько Ксения

По состоянию на 10 октября, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2431 вакансия.

В Харькове предлагают работу с зарплатой до 60 тысяч гривен

Фото: коллаж портала "Комментарии"

1. Врач-офтальмолог – 60 000 грн.

2. Сестра медицинская (брат медицинский) – 50 000 грн.

3. Водитель автотранспортных средств – 45 000 грн.

4. Специалист по публичным закупкам – 32 000 грн.

5. Главный бухгалтер – 30 670 грн.

6. Врач-стоматолог – 30 000 грн.

7. Инженер-программист – 28 595 грн.

8. Начальник планово-экономического отдела – 26390 грн.

9. Инженер-конструктор – 25 000 грн.

10. Главный государственный аудитор – 23 460 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке .

По вопросам занятости обращайтесь в телеграммы или на "горячую линию" Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону 0800 600 498.

Информацию о состоянии работы и контактах филиалов Харьковского областного центра занятости и их структурных подразделений смотрите по ссылке .

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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