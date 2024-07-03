В Госдепе ответили, на какой шаг пойдут США, если РФ расширит фронт в Украине

Если российские войска попытаются расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние. Как передает портал "Комментарии", об этом во время слушаний в Комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил помощник Госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О'Брайен, пишет "Голос Америки".

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Сейчас, по словам О'Брайана, РФ теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских мощностей вблизи границ.

Он добавил, что приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его "в областях острой необходимости".

"Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", – высказался чиновник.

Отметим, многие чиновники в Соединенных Штатах Америки (США) и за рубежом настаивают на том, чтобы Белый дом отменил все ограничения по применению Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского вооружения против территории России. Об этом сообщает "Defense News".

В материале говорится, что незадолго до июньской встречи в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время разговора с журналистами, заявил о поддержке разрешения Украине наносить удары по России западным вооружением.

Генсек отметил два момента: близкое расположение Харькова к границе и линии фронта усложняет для Украины защиту; избежание эскалации не должно быть бременем для Украины.

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