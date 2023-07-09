В ГНСУ отреагировали на жестокое задержание мужчины в Одессе

В сеть попало видео, где было указано, что якобы несколько работников ТЦК в Одессе жестко задерживают мужчину на улице. Спикер Государственной Пограничной службы Андрей Демченко отреагировал на ситуацию и объяснил, что произошло. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко. Фото из открытых источников

Спикер Государственной Пограничной службы Андрей Демченко разъясняет, что видео, которое распространяется в социальных сетях с якобы задержанием мужчины для вручения повестки, не соответствует действительности, ведь ситуация этого не касается. По словам Демченко, на видео не сотрудники военкомата, а военнослужащие ГНСУ.

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Андрей Демченко объясняет, что водитель автомобиля находился на территории пограничного поста и конфликтовал с военными, кроме того мужчина отказался выполнять команды работников пограничной службы. Задержанный попытался совершить наезд на военнослужащего ГНСУ, после чего мужчину схватили силовым способом и передали полиции.

Силовое задержание мужчины в Одессе можно просмотреть ниже:

"Это не отменяет численные превышения полномочий работниками военкоматов в Одессе, о которых сообщалось ранее", — считает Андрей Цаплиенко.

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