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В ГНСУ отреагировали на жестокое задержание мужчины в Одессе

Государственные органы Украины объяснили силовое задержание мужчины в Одессе, которому якобы пытались вручить повестку работникам ТЦК.

сегодня, 11:50
Автор:
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Slava Kot
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В сеть попало видео, где было указано, что якобы несколько работников ТЦК в Одессе жестко задерживают мужчину на улице. Спикер Государственной Пограничной службы Андрей Демченко отреагировал на ситуацию и объяснил, что произошло. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на украинского журналиста Андрея Цаплиенко.

В ГНСУ отреагировали на жестокое задержание мужчины в Одессе

Спикер ГНСУ Андрей Демченко. Фото из открытых источников

Спикер Государственной Пограничной службы Андрей Демченко разъясняет, что видео, которое распространяется в социальных сетях с якобы задержанием мужчины для вручения повестки, не соответствует действительности, ведь ситуация этого не касается. По словам Демченко, на видео не сотрудники военкомата, а военнослужащие ГНСУ.


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Андрей Демченко объясняет, что водитель автомобиля находился на территории пограничного поста и конфликтовал с военными, кроме того мужчина отказался выполнять команды работников пограничной службы. Задержанный попытался совершить наезд на военнослужащего ГНСУ, после чего мужчину схватили силовым способом и передали полиции.

Силовое задержание мужчины в Одессе можно просмотреть ниже:

"Это не отменяет численные превышения полномочий работниками военкоматов в Одессе, о которых сообщалось ранее", — считает Андрей Цаплиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пьяном майоре ТЦК, избившем жену военного ВСУ. Офицер нанес два удара женщине по голове, что зафиксировали снявшие побои медработники. В Минобороны отреагировали на скандальную ситуацию с работником Территориального центра комплектования в Ужгороде.

Также "Комментарии" писал о первых последствиях для майора ТЦК, избившего жену военного.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/35403
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