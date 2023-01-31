Уже с февраля отдельным категориям военных «урежут» выплаты

С февраля 2023 года меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД. Разъяснение изменений обнародовано в заявлении Сил безопасности и обороны, пишут "Комментарии".



С 1 февраля изменится порядок начисления денежного довольствия военным

Самое главное — размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется. А вот к выплате 30000 и 100000 гривен теперь применят новые подходы. Выплаты теперь будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.

"Изменения коснутся исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, которые находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий", – говорится в тексте разъяснения.

При этом ежемесячные боевые выплаты в 100 тыс. грн сохранят украинским бойцам, которые воюют с противником на переднем крае. То же касается семей военнопленных и пропавших без вести.

Сейчас все военнослужащие вместе со срочниками и курсантами во всех регионах Украины получают фиксированное денежное вознаграждение в размере 30 тыс. грн. Притом и воины, которые, рискуя жизнью, служат на фронте, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают те же деньги.

"В связи с этим назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях Сил безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

Вместе с тем обещают и увеличение отдельных выплат так, чтобы минимальный уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины составлял не менее 20,1 тыс. гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции — на уровне не менее 17 тыс. гривен.

Как писали "Комментарии", — Кабинет министров принял постановление, которое позволит продолжить выплату соцпомощи , которая должна была быть прекращена во время военного положения. В частности, это социальные выплаты для детей с инвалидностью, а также детей, лишенных родительской опеки.

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