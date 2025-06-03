Уволиться и громко хлопнуть дверью: ТОП советов от HR-специалистов

Смена работы – довольно привычная вещь в современном мире. Часто люди не "сидят" на одном месте годами, ищут перспективы карьерного и финансового повышения. Причин для поиска новой работы может быть множество – сложные условия работы или отношения с коллегами и руководством, низкая заработная плата или профессиональное выгорание.

Работа. Иллюстративное фото

В зависимости от причин увольнения может возникнуть желание – громко хлопнуть дверью. Однако статистика показывает, что этого делать не стоит, пишет издание Business Insider.

"Если вас уволили — не хлопайте дверью. Налаженные мосты могут пригодиться", — советует издание.

Отмечается, что по статистике, 35% уволившихся впоследствии возвращаются в ту же компанию. В условиях экономической турбулентности работники часто приходят к выводу, что "где было плохо" — было действительно еще нормально.

Чтобы сохранить хорошие отношения, HR-специалисты советуют при увольнении:

не устраивать драм;

не "поливать грязью" коллег в соцсетях;

увольняться достойно.

"Так дверь остается открытой. И иногда это важнее, чем кажется", — отмечает издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцам, вероятно, придется работать дольше. В Министерстве социальной политики работают над созданием условий для активного долголетия. Как пояснили в министерстве, речь идет о поддержке людей постарше, которые хотят и могут работать.

В министерстве анонсировали введение определенного поощрения для работодателей, чтобы они трудоустраивали людей постарше. В настоящее время рассматривается вариант уменьшения налоговой нагрузки для работодателей, имеющих в штате работников постарше.



