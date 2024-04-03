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Уменьшение мобилизационного возраста до 25 лет: военный, кто нужен на фронте уже сейчас

Уменьшение мобилизационного возраста является важным решением. Военные знают, на кого следует обратить внимание, намекнул Назарий Кишак.

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Президент Украины одобрил решение снизить предел призывного возраста в нашей стране до 25 лет и это важно для военных, однако существует категория украинцев, на которых нужно сосредоточить первоочередное внимание во время мобилизации.

Уменьшение мобилизационного возраста до 25 лет: военный, кто нужен на фронте уже сейчас

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Об этом высказался командир подразделения 153 бригады Назарий Кишак, комментируя это историческое государственное решение для журналистов Espreso . Военный придерживается мнения, что в возрасте 25 лет украинец еще молод, однако достаточно зрел для службы в армии.

Лично Кишак уже в 21 год воевал в Мариуполе, поэтому не отрицает, что в таком возрасте убивать россиян – это чуть-чуть "зарано". Но первыми на фронт все же должны мобилизовать украинцев, которые внезапно становятся студентами в 35 лет, до сих пор скрываясь от мобилизации.

"То есть 25 — это сознательный возраст. Но желательно, чтобы сначала мобилизовались те, кто скрывается от мобилизации уже два года. У нас есть большое количество людей от 35 лет, которые даже не встали на учет, но для каждого свое время", — отметил он. командир воинского подразделения.

Он добавил, что государство должно добавить дополнительные поправки в законопроект о мобилизации, чтобы отрегулировать внезапную опеку украинцев над получением образования. В частности, те, кто еще не получил даже первого образования — имеют право на отсрочку от армии. При этом другие украинцы должны идти воевать, а не учиться по третьему-четвертому кругу.

"Нужно вносить правки в законопроект, чтобы разрешали отсрочку только тем людям, которые будут иметь первое высшее образование, а не второе, третье или четвертое. Война никого не минует, мы должны подготовить личный состав", — завершил военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Стефанчук рассказал, когда ВР установит критерии справедливости по мобилизации.



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