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Украинский ресторан вошел в список лучших пиццерий Европы

Киевский ресторан Positano отметили в списке лучших в Старом Свете

сегодня, 14:28
Автор:

Владимир Лавский

Киевский ресторан Positano, который находится на Березняках, вошел в рейтинг Top Pizza Europe. Об этом сообщает официальная страница премии в фейсбуке. 

Украинский ресторан вошел в список лучших пиццерий Европы

Как отметило жюри конкурса, в украинском ресторане их приятно удивили интерьер заведения и качество продуктов, которые подают посетителям. Что касается самой пиццы, то, по мнению оргкомитета, в Positano она "очень хорошо прожарена и вкусно приготовлена". Эти характеристики позволили пиццерии занять 34 место среди всех номинантов. 

Top Pizza Europe ежегодно отмечает лучшие пиццерии по всему Старому Свету. В этом году победителем стало неаполитанское заведение L'Antica Pizzeria da Michele.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинский супермаркет попал в список лучших в Европе по версии Europe’s Finest Store. 

Europe’s Finest Store - это рейтинг, в который попадают наиболее инновационные дизайнерские решение решения концепции магазинов на европейском рынке ритейла. В 2020 году ESM выбрал 29 самых ярких магазинов Старого Света, и среди них оказалось трое украинских. Кстати, "Сильпо" уже в четвертый раз попадает в рейтинг, и остается  в нем пока единственным магазином из Украины.



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