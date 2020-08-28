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Украинским заробитчанам запретили въезд в Финляндию

Из-за пандемии коронавируса заробитчане из некоторых стран не смогут пересечь границы Финляндии

сегодня, 11:58
Автор:

Таисия Ерохина

Финляндия ограничила въезд сборщикам ягод из некоторых стран с высоким уровнем коронавирусной эпидемии. В список запрещенных государств из-за COVID-19 включена и Украина. Такое решение приняло Министерство внутренних дел Финляндии, говорится на сайте правительства.

Так, с сегодняшнего дня, 28 августа, пересечь границу могут только сборщики лесных ягод, прибывших из стран ЕС. При этом, изменение не влияет, например, на прибытие в Финляндию тайских сборщиков ягод, поскольку для жителей Таиланда нет ограничений на въезд. Другие третьи страны, жители которых в настоящее время могут въезжать в Финляндию без ограничений: Южная Корея, Грузия, Руанда, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия.

Украинским заробитчанам запретили въезд в Финляндию

Жителям остальных третьих стран "двери" в страну закрыты. Такое правило правительство ввело до 18 сентября.

Напомним, Латвия изменила правила пересечения границы для заробитчан. Так, государство сделает тест на коронавирус за свой счет, если работодатели платят за сотрудника налоги в бюджет.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зон. Опубликован полный список.


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