Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зон: полный список

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень распределения стран на зоны по распространенности коронавирусной болезни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава 22 августа.

В списке есть государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения.

Так, в "красной" зоне оказались Соединенные Штаты, Испания, Румыния, Албания, Ирак, Молдова, Казахстан, Индия и другие. Отметим, что по ряду стран - информация отсутствует.

Тогда как Украина с показателем в 54,9 в списке все еще попала в "зеленую" зону, несмотря на многочисленные антирекорды заболеваемости ежедневно. "Позеленели", в частности, Россия и Сербия. Также среди безопасных стран оказались Германия, Болгария, Франция, Греция, Иран, Швеция, Азербайджан, Португалия, Дания, Польша, Беларусь, Хорватия, Турция, Великобритания, Египет, Грузия, Италия и другие.

Как сообщалось ранее, в Украине обновили разделение на карантинные зоны. Так, Черновцы оказались в красной карантинной зоне, а Харьков и Львов - в оранжевой.

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