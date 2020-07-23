Украинских школьников и студентов зовут на работу с зарплатой от 8 000 в месяц

Украинская молодежь вовсю ищет подработку на лето, о чем сообщают аналитики поискового онлайн-сервиса OLX. По информации пресс-службы, в июне в категории “Начало карьеры/студенты” зарплату дистанционным сотрудникам предлагали на 25% выше, чем офисным, — в среднем 12 500 грн в месяц, а вакансий было почти в 1,5 раза больше — 1 010.

В OLX говорят, что удаленная занятость более привлекательна и для самих соискателей на старте карьеры: на каждое предложение по работе дома откликались в среднем 20 человек, в то время как офлайн — 18. В мае разрыв был еще больше, ведь на одну “дистанционную” вакансию приходилось 19 откликнувшихся соискателей, а на “офисную” — всего 13.

В целом же за июнь работодатели разместили почти 2 300 вакансий для людей в начале карьеры. Из них 16%, или более 360 пришлось на предложения о временном трудоустройстве, при котором готовы платить в среднем 8 250 грн в месяц. Такой формат занятости подходит на лето и в целом более популярен среди молодежи: на одно предложение откликались в среднем 26 человек, в то время как на постоянную работу — 17.

Топ-запросы по временному трудоустройству рассказывают чуть больше о желаниях юных соискателей: чаще всего в июне вводили в поиск “работу для школьников” — 4 670 раз, что на 151% больше, чем в мае. Не отстают и желающие найти “удаленную работу” и “работу на дому” — позицию для себя они искали 4 580 и 3 100 раз соответственно.

Также активно ищут вакансии с ежедневной оплатой — этот запрос на 4 месте с 3 090 повторами. Закрывает топ-5 — “раздача листовок” с 2 310 нажатиями на “поиск” за июнь. При этом, в мае такую подработку искали 410 раз. Это означает, что всего за месяц ее популярность выросла на 466%, или почти в 6 раз.

Если говорить о наиболее востребованных среди работодателей позициях для временного трудоустройства, то чаще всего ищут администраторов — 120 вакансий за июнь с медианной зарплатой в размере 15 000 грн, что на 11% выше, чем в мае. На втором месте — офис-менеджеры, которым готовы платить в среднем 10 000 грн в месяц. Для них разместили почти 90 предложений.

Стабильно нужны работники в Instagram — им обещают заработок в размере 15 000 грн, вакансий же — более 80. Активно ищут также промоутеров, предлагая в среднем 9 000 грн в месяц. Выбрать интересующее предложение можно среди 70 вариантов. Топ-5 популярных позиций для студентов закрывают операторы — платить им готовы около 11 500 грн, вакансий за июнь было почти 70.

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